Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 agosto 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione, Sagittario

giovedì 11 agosto 2022

Oroscopo Paolo Fox: tutto sulla Bilancia

Bilancia: Certo che oggi state meglio! Se guardo le stelle delle giornate del 9 e del 10, vi ho visto un po’ in conflitto. Forse avete commesso un piccolo errore? A volte, per il gusto di una battuta, per una critica velata, si rischia grosso, soprattutto se lavorate in un ambiente rigido o se avete attorno delle persone particolarmente permalose. Non sempre si riesce a essere sereni, ma l’amore avrebbe bisogno di una svolta in positivo. Purtroppo devo dire che le coppie più ossidate dal tempo, tra fine luglio e i primi di agosto, sono state quelle più a rischio.

Cosa attende Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Tra oggi e domani sono i sentimenti che vincono, ma da questo momento in poi, per due giorni, vi chiedo di stare un po’ attenti, perché potreste aspettare una risposta che non arriva o forse delle scuse anche, perché in questo momento siete anche un po’ vulnerabili. Consiglio a quelli che vogliono riequilibrare una situazione complessa, di non agire in queste 48 ore, perché c’è uno stato di lieve disagio, magari dei ritardi, o delle situazioni che andranno compensate anche in famiglia.

Sagittario: Si parte con la Luna favorevole, con Venere che bacia il vostro segno e si va al galoppo! Secondo l’Oroscopo Paolo Fox i Sagittario in astrologia vengono rappresentati con arco e freccia, pronti a colpire un bersaglio e ora stanno tirando l’arco, perché hanno già capito chi bisogna colpire: per esempio una persona, con un dardo d’amore, oppure bisognerà colpire e fare centro in un progetto che si rivelerà importante. Non escludo che ci siano già state delle conferme.

