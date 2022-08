Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 agosto 2022/ Tutto su Cancro, Leone e Vergine

Le previsioni per la giornata di giovedì 11 agosto 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Cancro

Cancro: Calma e sangue freddo! Tutto si potrà sistemare, ma sapete che questo è un periodo di tempesta: chi ha iniziato un nuovo progetto, un nuovo programma non sa bene come andrà a finire. È come se vi trovaste in una situazione di sperimentazione o di blocco , ma in casi gravi. Spero davvero che abbiate la forza di amare: i sentimenti non vanno trascurati anche se sappiamo che se ci sono problemi di lavoro, si pensa che tutto sommato nulla abbia più ragione di esistere. Invece no! Se siamo stanchi e abbattuti, ma al nostro fianco abbiamo una persona che ci incoraggia, le cose sono diverse.

Leone e Vergine, che giovedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Eccoti qui! Protagonista assoluto di agosto, con quel filo di nervosismo che regala Marte, ma che finirà il 20 del mese. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox con questo cielo “puoi dire ciò che vuoi”, parafrasando una vecchia pubblicità. Il mese di agosto è interessante per tutti coloro che vogliono fare un incontro speciale e che vogliono mettersi in gioco in amore. A volte, quando ha desiderio di mettersi in gioco a livello sentimentale, fai un po’ come i gatti: ti fai un po’ ammirare, accarezzare, ma poi scappi via. In questo momento ci saranno anche dei Leone che faranno finta di concedersi e poi, via! Nei prossimi giorni vi invito a puntare sulla giornata del 19.

Vergine: Se non avete tutti i riferimenti della vostra vita tutti in accordo, state un po’ male e allora attenzione innanzitutto a ripristinare il conto corrente, perché se ci sono stati dei problemi economici o degli investimenti sbagliati bisogna recuperare al più presto: Mercurio in questo aiuta, visto che è già nel vostro segno. Chi è un coppia e lavora molto non deve assentarsi troppo da casa e se questo è accaduto nel periodo più pesante, quello dalla fine di giugno e gli inizi di luglio, bisogna recuperare il tempo perduto.

