Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 aprile 2020/ Bilancia, Toro, Sagittario e Cancro

Oroscopo: le previsioni di oggi 11 aprile per Bilancia e Toro

Ecco quanto riportato dall’oroscopo di Paolo Fox seguendo i segni di Bilancia e Toro. La Bilancia ha piccoli dubbi economici con Giove dissonante e Mercurio opposto, forse non è il caso di lasciarsi andare in progetti molto costosi. Alcuni segni come questo, il Cancro e il Capricorno devono far fronte a tasse e pagamenti. Arrivano cose buone. Non si è ancora entrati in opposizione con Mercurio. L’amore può dare concretezza alla vita, si spera che ci siano persone. Contatti favoriti, si può cercare la persona giusta magari tramite social. Il Toro deve rimandare a progetti onerosi o a questioni legate alla casa. Il problema casa, che non per tutti è un problema qualcuno vuole semplicemente cambiare, coinvolge però dalla fine dell’anno scorso. I più ricchi hanno già acquistato e gli altri sono in attesa della sistemazione. Saturno dissonante ritarda i tempi. Se si sta aspettando una risposta legata alle carte e alla diplomazia si dovrà attendere. L’amore non deve aspettare.

Paolo Fox, oroscopo per Sagittario e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Sagittario e Cancro. Il Sagittario è nel caos a livello familiare ed emotivo, si pensi alle storie che vissute nel passato. I nodi vengono al pettine. Condizione in cui ora non si vuole vivere con certe costrizioni. Tutti ultimamente hanno accettato delle costrizioni, molti segni riescono meglio ad affrontare periodi come questo ma altri no. Il Cancro con Saturno non più opposto per alcune settimane non ha più i freni inibitori. Se fino all’altro ieri si voleva andare avanti per non creare problemi, non si vuole creare problemi. Adesso i problemi li crea il segno stesso, ma sono giuste rimostranze, soprattutto se c’è chi ha tolto qualcosa. Problemi pratici. L’amore è nella norma.



