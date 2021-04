Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Anche oggi, domenica 11 aprile 2021, l’astrologo ha parlato nella rubrica Latte&Stelle dei segni di Fuoco, ovvero Ariete, Leone e Sagittario. Cosa dovete aspettarvi dalle prossime 24 ore se siete nati in uno di questi segni dello Zodiaco? E’ ciò che state per scoprire…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo la carrellata di previsioni oroscopo Fox con le parole riguardanti il segno dell’Ariete. La Luna nel segno insieme a Sole e Mercurio in aspetto interessante sembrano regalare una bella voglia di rivalsa, portando qualcuno ad essere il vero protagonista di queste giornate. Nonostante le soluzioni che arriveranno possano essere solo temporanee, presto la situazione migliorerà, ma sarebbe bene non lasciarsi prendere dalla fretta. In amore, queste giornate potrebbero permettere di riscoprire un sentimento.

Nati Leone? La presenza di diversi pianeti attivi sembra promettere soddisfazioni interessanti, permettendo di dimostrare alle persone circostanti la propria autonomia. In ambito lavorativo potrebbe continuare ad esserci un po’ di confusione, ma queste giornate invitano ad accontentarsi.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di Fuoco? Il Sagittario: la presenza di Sole, Venere e Mercurio favorevoli sembra restituire la voglia di riscoprire la sfera emotiva. Giornate interessanti per riscoprire un legame, ma attenzione alla forma fisica. Per scoprire se l’oroscopo Paolo Fox ha ragione non dovete far altro che aspettare e verificare di persona…

