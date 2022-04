Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 aprile 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

Eccoci con un nuovo lunedì. Come andrà questa giornata tra lavoro, famiglia e sentimenti? L’Oroscopo Paolo Fox ci dà le sue indicazioni per districarci in questo inizio di settimana. Ecco allora come andrà per i segni di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Tutto sulla loro giornata.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, giornate non semplici

Cancro, sono giornate non semplici. L’Oroscopo Paolo Fox vi dà un consiglio importante: siate meno esitanti dal punto di vista sentimentale, anche se avete vissuto una crisi o una delusione. A volte il passato può far male, ma è sempre il momento giusto per vivere nuove emozioni. Attenzione però a qualche piccolo problemino dal punto di vista fisico: non trascuratevi, anche se trovare il tempo per sé non è sempre semplice.

Scorpione e Pesci, momenti opposti. Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox:

Scorpione, questo lunedì potrà essere faticoso. Sei preso tra mille pensieri e mille impegni e in generale la settimana sarà governata da pensieri legati ai soldi, che purtroppo in questo periodo sembrano mancare. Un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: datevi da fare per superare le tensioni e farvi spazio in un futuro incerto che potete modellare a vostro piacimento. L’ambito professionale non vi vede al top ma dal punto di vista sentimentale è il momento di fare del vostro meglio per trovare l’amore o ritrovarlo.

Pesci, Venere è stabile nel segno in questi giorni e la sua presenza indica una maggiore propensione e impegno in ambito sentimentale. Se siete single, l’Oroscopo Paolo Fox vi dice: mettetevi alla ricerca della persona giusta perché siete in una condizione di grande forza. Anche la famiglia può essere importante per avere la giusta dose di supporto per raggiungere la felicità in un momento in cui le cose sembrano andare nel verso giusto.

