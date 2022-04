Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 aprile 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: come andrà?

Comincia una nuova settimana. Cosa possiamo aspettarci da questo lunedì? Come saranno il lavoro, l’amore e i rapporti con amici e parenti? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox nella sua consueta rubrica su Radio Latte Miele. Ecco come andrà la giornata di Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, il lavoro…

Gemelli, goditi questi giorni perché non sono da escludere momenti delicati in ambito professionale verso la fine del mese. Sembrerebbe infatti che qualcuno o qualcosa sia contro di voi e dunque sarà da sistemare. Per il mese di maggio sono attese buone notizie dal punto di vista legale. E per quanto riguarda i sentimenti? In amore potrebbe presto esserci qualche turbolenza di troppo che metterà tutto alla prova, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, occasioni in arrivo

Bilancia, il fine settimana è stato con la Luna nel segno. Questo implica che sia necessaria una programmazione attenta in questo inizio settimana. Molti nel weekend appena terminato hanno riscoperto l’importanza delle persone care, in particolare nei momenti di difficoltà che potrebbero essere stati frequenti nell’ultimo periodo. Adesso è importante limitare al minimo le tensioni e cercare di recuperare terreno in ogni ambito della propria vita, come spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

Acquario, per questo lunedì subito un consiglio da parte dell’Oroscopo Paolo Fox: cercate di tenere a freno le parole, perché la Luna in opposizione potrebbe generare stress inutile. Bisognerà superare i prossimi giorni leggermente pesanti per poi arrivare alle prossime settimane ben carichi e vivere più serenamente tutto il resto. Il futuro può riservare grandi sorprese per chi si dimostrerà pronto a cogliere le giuste occasioni.

