Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 aprile 2022/ La giornata di Ariete, Leone e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 aprile 2022, le previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

Una nuova settimana è appena iniziata e come al solito l’appuntamento è con l’Oroscopo Paolo Fox. Come andrà la giornata di lunedì 11 aprile per i segni zodiacali? Ce lo dice l’astrologo attraverso Radio Latte Miele. Scopriamo la giornata di Ariete, Leone e Sagittario, segni di terra.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, i sentimenti chiedono attenzione

Ariete, l’impeto giusto per rivoluzionare la tua vita è sempre presente in te, ma lo è in particolare per i primi giorni di questa settimana. Se sei alle prese con qualche grattacapo o guaio, sappi che le notizie dal punto di vista legale sono in arrivo. Chiaramente devi darti da fare per raggiungere determinati esiti sperati. I sentimenti? Privilegiate maggiormente l’amore, soprattutto in questo momento: c’è bisogno della vostra attenzione, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Leone e Sagittario, l’amore secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Leone, questa luna nel segno supporta l’amore, soprattutto se avere già qualcuno al vostro fianco. I rapporti sentimentali sono importanti e in questo momento li state curando nel modo giusto, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Maggio può essere un mese di svolta per il vostro segno, ma già nel frattempo il consiglio è di coltivare determinate situazioni interessanti.

Sagittario, le scelte future saranno tutte pertinenti a ciò che volete dalla vita, ma fate attenzione a qualcuno che sembra remarvi contro nonostante i vostri buoni propositi: alcuni potrebbero essere gelosi della vostra tenacia nel perseguire obiettivi. L’Oroscopo Paolo Fox vi dice: siate pazienti sia dal punto di vista professionale che sentimentale, ma attenzione al troppo coinvolgimento che potrebbe nascondere scenari inattesi.

