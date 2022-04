Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 aprile 2022/ Toro, Vergine e Capricorno: le stelle…

Non per tutti sarà un lunedì semplice quello appena iniziato. La stanchezza è stata mitigata dal fine settimana ma non sempre basta. Per alcuni, infatti, è un momento difficile a prescindere da tutto. L’Oroscopo Paolo Fox ci dà indicazioni su questa giornata sui canali di Radio Latte Miele. Vediamo come andrà per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 aprile 2022/ Capricorno, Toro e Vergine: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox: Toro, il cielo aiuta

Toro, in questa giornata avrai Mercurio nel segno che supporta i progetti da portare avanti fino a fine mese. Fate attenzione a ciò che vi circonda in questi giorni, dice l’Oroscopo Paolo Fox: la metà della settimana riserverà discrete novità e sorprese, ma non necessariamente in positivo. Qualcuno può aver speso parecchie energie nell’ultimo periodo ma il cielo attuale sembrerebbe pronto ad aiutare chi necessita recupero, in particolare dalla seconda parte del mese, che vi porterà qualche forza in più.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 aprile 2022/ Il sabato di Toro, Vergine e Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: Vergine e Capricorno, qualche perplessità

Vergine, in amore c’è qualche perplessità in questo periodo. In particolare i single stanno temporeggiando un po’ troppo in attesa di qualcosa che aspettando da tempo. Periodi più duri sembrano inoltre essere dietro l’angolo per quanto riguarda il lavoro. L’ultima parte di aprile potrebbe essere molto conflittuale dal punto di vista professionale per cui sarebbe il caso di sistemare le situazioni in sospeso il prima possibile, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Capricorno, belle notizie: la Luna non più opposta e Mercurio è a favore. La posizione dei pianeti può ora dare grande slancio a questa settimana, già da lunedì. Un consiglio da parte dell’Oroscopo Paolo Fox: datevi da fare se avete intenzione di battere cassa. L’amore tra l’altro può tornare al centro della vostra quotidianità, nonostante negli ultimi periodi non sia stato brillante.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 aprile 2022/ Toro, Capricorno e Vergine: amore e salute













© RIPRODUZIONE RISERVATA