Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 11 dicembre 2019: Scorpione, Sagittario, Cancro, Leone

Oroscopo di oggi 11 dicembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, mercoledì 11 dicembre 2019, ai microfoni di LatteMiele. Sulla stazione radio il noto astrologo ha tenuto la rubrica Latte e Stelle, andiamo a leggere qualcosa in più. Il Toro vive un grandissimo anno nel 2020, ma ci sono delle spese da affrontare e già da ora qualcuno potrebbe decidere di mettere dei soldi da parte. L’Ariete si butta troppo a capofitto nelle emozioni che arrivano dall’esterno. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore tranquillità ed evitando gli eccessi. Giornata molto interessante per i Gemelli che potrebbero essere travolti da qualche insolita e sorprendente novità. Il Cancro ha voglia di riscatto, pronto a lanciarsi verso emozioni importanti, presto arriveranno delle risposte con voglia di superare una fase che è stata davvero molto complicata. Si riuscirà ad andare a segno, staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 8-13 dicembre di Paolo Fox.

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Scendiamo ora nel particolare analizzando l‘oroscopo di Paolo Fox segno per segno e partendo da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete non è come un Capricorno che medita ore prima di fare una scelta o un segno come la Vergine che pondera i pro e i contro. Quando si prova qualcosa ci si lancia a capofitto, un momento importante per il lavoro considerando che si stanno portando avanti progetti lenti nel divenire. Il Toro ha un grande anno, il 2020, il problema è che ci sono molte spese. Non si può dire che in questi giorni tutte le coppie pensino a problemi finanziari ma certamente nell’ambito del lavoro ci sono state situazioni particolari. A breve si deve rinnovare un accordo o un contratto. Viste le stelle del 2020 sarà possibile chiedere di più. Periodo di transizione. I Gemelli hanno una giornata interessante e non si esclude che arrivi qualche notizia importante. Questo è un periodo neutrale per i sentimenti. Si esce da un novembre molto pesante ma le storie che sono sopravvissute allo scorso mese ora vanno meglio. C’è chi ha già avuto, Giove non è più opposto e sul lavoro si può ricucire uno strappo. Il Cancro ha un grande desiderio di riscatto anche se non è facile navigare con Giove e Saturno in opposizione. L’opposizione in astrologia non è un problema assolutamente invalicabile ma solo una certa fatica nel fare le cose. Qualcosa si riavvicina a casa o se aspetta una conferma la avrà nei primi mesi del prossimo anno.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Voltiamo pagina nello studio dell‘oroscopo di Paolo Fox e ora affrontiamo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha una giornata interessante per tutti, la seconda parte di dicembre è favorevole alle relazioni. Resta un periodo particolare perché a fronte di tante ambizioni non tutto è andato come avreste voluto. Ammettere una svista però potrebbe essere importante per non ripetere più errori nel futuro. La Vergine ha molta stanchezza ma si parla solo di un piccolo rallentamento a fronte di un grande cielo targato 2020. Il recupero non manca. Se si intende parlare di cose importanti o mettere pace in famiglia queste due giornate sono polemiche. Il desiderio di ordine e disciplina mette in discussione le persone intorno al segno stesso. La Bilancia in questo momento si trova in una condizione particolare perché è agitata. Chi si ha al fianco? Se è una persona che non capisce e che ha qualche problema allora bisogna stare attenti perché c’è rischio di vivere un po’ di complicazioni. Al segno piace ricevere complimenti. Per questi l’aspetto estetico è importante. Si è segni che amano ricorrere a qualche ritocchino con l’età. Giove e Saturno conflittuali portano a occuparsi di più di sè stessi. Lo Scorpione ha un 2020 di opportunità, scegliere un amore lontano forse è un errore ma le complicazioni piacciono. Non dispiace mettere un segno su un obiettivo.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario a volte pecca di impeto ed entusiasmo ma di recente è mancato un po’ di entusiasmo. Si è diplomatici, si può essere forti anche determinati ma se c’è voglia di far sentire a tutti qualcosa si può anche gridare. La giornata è interessante per valutare bene un emozione anche d’amore. Il Capricorno ha le idee chiare ora, ci sono delle giornate in cui c’è anche una concentrazione fortissima di pianeti nel segno. Quelli che si sono allontanati da un amore si devono riavvicinare. Possibili intrighi e incontri. Attenzione nei rapporti con Ariete e Cancro. L’Acquario ha voglia di recuperare energia e forma. Problema economico e un po’ di tensioni. Pian piano si risolve tutto, anche in amore. Dal 20 si risolve un po’ di tutto anche in amore con una bella Venere. Tutto sommato i nati Acquario che vogliono recuperare un rapporto potranno agire. Si ricorda che da marzo 2019 Urano ha iniziato un transito rivoluzionario. I Pesci hanno grandi speranze in vista del prossimo anno. Giornate con un po’ di rallentamenti. Siete in apparenza tranquilli ma se ci si arrabbia sono dolori. La stanchezza si fa sentire. Fine dell’anno porta un momento di dentro o fuori definitivo. Il 2020 è un anno di acquisizioni. Belle le società con Capricorno o Scorpione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA