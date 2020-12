Oroscopo Paolo Fox oggi 11 Dicembre 2020/ Toro, Leone, Capricorno e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di venerdì 11 Dicembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle.

Ariete: Con l’avvicinarsi della seconda parte di Dicembre è possibile iniziare a contare su una nuova energia che permetterà di risolvere alcuni problemi. Già da adesso è possibile assumere un atteggiamento più ottimista e propositivo, utile ad accettare di interrompere alcune situazioni senza intaccare la propria fiducia nel futuro. Toro: Questa settimana sembra aver costretto qualcuno a confrontarsi con alcuni importanti ostacoli emotivi, tanto che questo venerdì potrebbe portare ancora un po’ di nervosismo. Chi si è sentito tradito dovrebbe cercare di superare la rabbia prima del fine settimana, per riuscire a godere di una Domenica molto favorevole.

Gemelli: Oggi e domani sembrano favorire la realizzazione di grandi progetti prima che possa sopraggiungere un piccolo calo fisico durante la giornata di domenica. Il periodo sembra promettere grandi rivoluzioni, ma potrebbe rivelarsi necessario concludere alcuni rapporti. Cancro: L’inizio di questo fine settimana invita a mettersi in gioco. Dopo due anni molto faticosi ora sembra essere iniziata una fase di importante recupero che garantirà un miglioramento generale. Ora più che mai si sente la necessità di recuperare anche sul piano emotivo.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione che giornata sarà secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Leone: La giornata di oggi potrebbe veder nascere un po’ di nervosismo, capace di degenerare in conflitti nel caso in cui ci si trovai ad avere a che fare con persone del Toro o dell’Acquario. Alcune strane sensazioni potrebbero compromettere anche il fine settimana: attenzione ai rapporti più complessi. Vergine: secondo l’oroscopo Paolo Fox le difficoltà di questo anno non sembrano aver impedito ai nati sotto questo segno di ottenere qualche importante successo. Queste ultime settimane invitano a concedere nuovo spazio al lavoro e alle emozioni, confidando in una rapida ascesa.

Bilancia: Con l’arrivo della seconda metà di Dicembre sarà possibile contare su una situazione astrologica molto favorevole che aiuterà a dare vita a dei nuovi progetti. L’avvicinarsi del 2021 invita a riconsiderare quali situazioni meritano di essere portate avanti. Scorpione: Con l’avvicinarsi del 2021 sarebbe bene riuscire a prestare maggiore attenzione a ciò che riguarda la sfera economica, ma si potrà presto contare su un miglioramento riguardante la situazione sentimentale. Queste giornate sembrano offrire qualche possibilità in più all’amore.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Sagittario: Continuando l’analisi dell’oroscopo Paolo Fox la condizione di noia ed immobilità che ha caratterizzato gli ultimi tempi sembra lentamente dissolversi, lasciando spazio ad un nuovo ottimismo e a delle occasioni inaspettate. Entro domenica potrebbe arrivare una notizia utile a risvegliare alcune importanti emozioni. Capricorno: Queste giornate sembrano portare una grande energia, utile a rompere le costrizioni che hanno afflitto gli ultimi tempi. Nonostante molti problemi da risolvere, questa giornata potrebbe aiutare a trovare il coraggio utile ad esprimere le proprie opinioni.

Acquario: I cambiamenti progettati per il 2021 sembrano creare qualche preoccupazione capace di stemperare l’entuasiasmo. Il fine settimana potrebbe imporre alcune scelte importanti, ma si potrà contare su una domenica abbastanza favorevole. Attenzione ai conflitti. Pesci: Con l’arrivo della seconda metà di Dicembre sarà finalmente possibile affrontare alcune questioni legate ai rapporti familiari e sentimentali, risolvendo alcune tensioni vive da tempo. Attenzione a non illudersi.



