Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 dicembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento andremo a esaminare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 11 dicembre 2021? Non rimane dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: il prossimo fine settimana sarà in crescendo, soprattutto per i sentimenti. Chi sta valutando una separazione deve iniziare a mostrarsi più deciso, senza tergiversare. In ambito lavorativo siete ricchi di creatività e il momento è propizio per nuovi progetti.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Sarà importante risolvere alcuni problemi, forse anche all’interno della coppia. Siate meno frettolosi in amore in vista del nuovo anno. Attenzione alle promesse non mantenute e alle aspirazioni disattese.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. È previsto un sabato leggermente sottotono a causa di Giove e Saturno contrari. Non lasciatevi confondere dal cielo negativo. Attenzione ad alcune discussioni legate ad accordi o spese, cercate maggiori compromessi per rimettervi in carreggiata.

