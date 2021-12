Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 dicembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Torna l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, grazie alle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, sabato 11 dicembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Per questo sabato proiettatevi già alla domenica, giornata decisamente positiva. Il cielo è positivo per gli incontri occasionali e per superare questioni legate all’orgoglio. Il vostro sentirvi superiori spesso si rivela giusto, chi non vi comprende sarebbe bene che stesse abbastanza lontano da voi. Cercate anche voi di dimostrarvi più comprensivi verso gli altri”.

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. In questo periodo privilegiate i nuovi amori e alcuni di voi stanno pensando ad una persona in particolare, ma sono distratti da qualcun altro. Forse avete bisogno di una persona avventurosa al vostro fianco. In ogni caso, Mercurio e Sole nel segno vi supporteranno verso decisioni importanti.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Il periodo finalmente sembra essere più incoraggiante: prendetevi il giusto tempo per scegliere la strada giusta. Evitate soprattutto percorsi troppo azzardati, siate prudenti. In amore dalla prima settimana di marzo avrete ottime occasioni da poter sfruttare.

