Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo focus ci dedicheremo sostanzialmente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 11 dicembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Questo fine settimana vi sentirete piuttosto forti, nonostante un leggero malumore. Siete sempre alla ricerca della tranquillità e quando qualcosa non va vi dimostrate particolarmente insofferenti. Prestate maggiore attenzione in amore ed evitate banchi di prova inutili”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: non siete molto soddisfatti in linea generale, soprattutto in ambito professionale. Forse non è ancora arrivata la promozione tanto attesa. Qualcuno potrebbe stabilire una data oltre la quale non sarà più disposto ad aspettare. Il prossimo mese sarà importante per alcune controversie sentimentali, anche se attualmente non siete molto predisposti nella sfera sentimentale.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “I primi due mesi dell’anno saranno molto importanti grazie all’arrivo di Giove. Non tutto sarà risolvibile, ma la luce all’orizzonte sarà più vicina. Dedicatevi a nuovi progetti dando la giusta dose di fiducia a voi stessi. L’istinto è importante, anche se le questioni difficili sembrano porre limiti importanti. Alcune questioni legali potrebbero avere risvolti decisamente confortanti. In amore cercate di mettervi maggiormente in mostra”.

