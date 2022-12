Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 dicembre 2022/ Ariete, Leone, Sagittario e Pesci: stelle…

L’Oroscopo Paolo Fox chiude un’altra settimana, gli appassionati dello Zodiaco hanno già drizzato le antenne per scoprire quali sono le sue previsioni per la giornata di oggi, domenica 11 dicembre 2022. Il tema è stato affrontato nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele, in particolare nella rubrica Latte Stelle. In questo caso, però, ci soffermiamo sulle indicazioni che l’astrologo ha fornito per quanto riguarda i segni di Ariete, Leone, Sagittario e Pesci. Che giornata sarà quella di oggi? Che domenica devono aspettarsi coloro che sono nati sotto questi segni? Non c’è altro modo per scoprirlo se non proseguire con la lettura…

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Ariete e Leone

Ariete, questo è un periodo un po’ particolare secondo l’oroscopo Paolo Fox. L’astrologo continua a pensare che l’Ariete sarà il segno dominatore della prima parte del 2023. “Quindi non rimangio quello che ho detto che ha detto più volte che ci sono state situazioni importanti nella tua vita”. Però devi aspettare che giustizia sia fatta, soprattutto se pensi di essere stato vittima di un sopruso, in amore o sul lavoro. In amore c’è almeno trasporto, ma perché la testa sta altrove, oppure in questi giorni hai talmente tanti stimoli, magari ti fanno anche delle proposte importanti (ricordiamo che Giove dalle 20 torna nel tuo segno), quindi cnon sai cosa scegliere o comunque sei un po’ frastornato. Sappi però che a questa situazione di lieve disagio, che per qualcuno corrisponde anche ad un periodo di recupero fisico, si sostituirà un momento di forza molto presto.

Leone: viaggi, incontri, novità, trasferimenti, cambi di vita… tutto può accadere o quantomeno tutto il Leone vorrebbe che accadesse. E all’oroscopo Paolo Fox sembra anche giusto dal momento che, dopo le tante perplessità e tensioni vissute nel corso degli ultimi tre mesi, c’è bisogno di uno spiraglio di fortuna e di guardare anche al futuro con più tranquillità. All’astrologo sembra che le cose vadano avanti, solo l’amore paga pegno, ma qui bisogna capire con chi stai. Se c’è una persona che si appoggia un po’ troppo a te, d’accordo, potrebbe anche piacerti, perché ti fa sentire il primo piano, però io non vorrei che alla fine ti sentissi sopraffatto o scarico di energie che non sai dove ricaricare oltretutto.

Oroscopo Paolo Fox: la domenica di Sagittario e Pesci

Sagittario: non ti perdi mai di animo! Lo sai che se il nomade dello Zodiaco, cioè la persona che per scelta, destino o caso si ritrova ad avere a che fare con tante persone. Persino i Sagittario che nella vita non si muovono, sono pochi, o sono nati in una famiglia stanziale, hanno spesso contatti con gente di altre città e spesso anche si innamorano di una persona “straniera”, spiega l’oroscopo Paolo Fox. Prudenza se hai a che fare con Gemelli e Pesci, perché ultimamente c’è stata troppa confusione.

Pesci: Luna in aspetto interessante, non abbiamo più le complicazioni astrologiche di inizio mese e di fine novembre, quindi via libera. A questo punto sei tu che devi anche scrollarti di dosso qualche difficoltà, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Si può dire che dal 21 dicembre riparte un momento di grande importanza e sei al centro dei tuoi pensieri finalmente, perché fino a qualche tempo fa c’erano altre persone che ti interessavano al punto da privarti di una tua autonomia. E invece devi ritrovare la voglia di amare e soprattutto di amarti.

