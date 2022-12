Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 dicembre 2022/ Gemelli, Cancro, Bilancia e Capricorno…

Il weekend volge al termine, ma c’è un giorno da vivere nel migliore dei modi: oggi, domenica 11 dicembre 2022. Con l’Oroscopo Paolo Fox è possibile farlo, visto che ha fornito le sue seguitissime previsioni ai microfoni dell’emittente radiofonica Radio Latte Miele, in particolare nella rubrica Latte Stelle. In questo spazio ci dedichiamo su quattro segni in particolare, ci riferiamo a Gemelli, Cancro, Bilancia e Capricorno. Quali indicazioni fornisce l’astrologo su amore, salute e lavoro? Che giornata dovranno aspettarsi i nati sotto questo segno? Domande a cui troverete risposta di seguito…

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Gemelli e Cancro

Gemelli, per fortuna c’è uno stato di maggiore tranquillità. Buon esito delle trattative di lavoro, però in vista dei prossimi mesi. Certo qualche cosa è da mettere a posto, poi qui dipende sempre a caso caso. Chi ha sbagliato, chi ha fatto un passo più lungo della gamba, adesso si rende conto che forse è il momento giusto per rivedere persino alcuni conti. In amore le preoccupazioni possono nascere, in particolare per chi ha una società con il partner, ha lavorato con il partner oppure se ci sono problemi di soldi. E soprattutto a fine novembre-inizio dicembre c’è stato il clou da questo punto di vista, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

Cancro: quando vedi che qualcosa non va, tu ti metti in osservazione. Certo diventi assai meno comunicativo, sappiamo che il Cancro quando ha un dubbio si chiude in se stesso, non parla oppure inizia a lanciare delle frecciatine per fare in modo che chi sta torno si accorga del suo malessere. È un tensione che si registra soprattutto nelle relazioni, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Non vorrei che alcuni nate sotto questo segno zodiacale abbiamo dato troppo spazio al lavoro

Oroscopo Paolo Fox: la domenica di Bilancia e Capricorno

Bilancia: l’astrologo non vorrebbe che alla fine dell’anno di intristissi. C’è da dire che quasi tutti noi a dicembre facciamo una sorta di monitoraggio dell’anno appena vissuto per capire quali sono le cose che sono andate bene, quelle che sono andate male. In altre parole facciamo un bilancio. Ecco il bilancio della Bilancia è un po’ particolare, perché abbiamo avuto un’estate pesantuccia. Comunque con qualche problema fisico personale da risolvere. E adesso c’è questa sensazione, l’Oroscopo Paolo Fox spera sia solo sensazione, di non essere del tutto compreso in amore.

Capricorno: qualche piccolo ritardo è previsto, forse non sei convinto che le cose stiano migliorando di giorno in giorno, ma ti verrà voglia di chiarire tanti rapporti in sospeso. Questo fa parte della tua natura, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, perché tu non sai stare in condizione di ambiguità. Quindi, o tutto o niente. Questo vale anche per l’amore…











