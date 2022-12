Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 dicembre 2022/ Stelle Toro, Vergine, Scorpione e Acquario

Inizia una nuova domenica che ci avvicina al Natale, possiamo farlo con l’Oroscopo Paolo Fox, visto che quotidianamente ci fornisce le sue previsioni per affrontare al meglio ogni giorno. Non fa eccezione neppure oggi, domenica 11 dicembre 2022, offrendoci le sue indicazioni tramite l’emittente radiofonica Radio Latte Miele, nel consueto appuntamento su Latte Stelle. Che giornata sarà? Non solo: attenzione anche ad amore, salute e lavoro… Ma in questo caso dobbiamo soffermarci sulle previsioni dell’astrologo per Toro, Vergine, Scorpione e Acquario. Buona lettura allora…

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Toro e Vergine

Toro: fase di recupero, Venere attiva, ci sono tanti pianeti dalla tua parte. Questa forza che potrai spendere nel lavoro e se hai un attività legate ai contatti… si può iniziare un nuovo programma, è proprio quello che ci serve per andare avanti, quello che aiuta anche a guardare il futuro con un occhio diverso molto più positivo molto più stabile molto più interessante, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Quindi, non temere e soprattutto se ci sono questioni d’amore da mettere in chiaro, parla.

Vergine: contrasti, tensioni… per vari motivi dalla fine di novembre all’inizio di dicembre qualche problematica c’è stata, forse anche a livello fisico. Quindi, tutte le situazioni negative legate anche alla ansia, alle preoccupazioni, devono essere superate. Dicembre ce la mette tutta per farti superare ogni ostacolo, perché i pianeti sono con te, anche Venere. Questo rappresenta un punto di forza anche per il recupero dell’amore, secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la domenica di Scorpione e Acquario

Scorpione: abbiamo una Luna favorevole, abbiamo una Venere importante. Abbiamo anche una scelta da fare entro primavera 2023. Quindi, l’astrologo pensa che tanti nati Scorpione stiano veramente cercando di risolvere una situazione personale pppure si trovino ad un punto di svolta per quanto riguarda il lavoro. Continuo o no? Mi muovo per fare influenzare un nuovo progetto oppure sto in attesa di eventi? Intanto godiamoci questo dicembre che, con un picco massimo intorno a Natale, darà sensazioni positive, avverte l’Oroscopo Paolo Fox.

Acquario: attenzione alle spese, perché ci avviciniamo al Natale, quindi è normale spendere di più, ma ogni Acquario dovrebbe farsi due conti. Dal 14 di questo mese molte questioni, a livello pratico e professionale, si risveglieranno secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Periodo intenso per tutti quelli che devono cambiare, rinnovare e portare avanti progetti. Amore premiato.











