Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 febbraio 2020/ Leone, Cancro, Gemelli, Toro e…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 11 febbraio 2020: Ariete, Cancro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare per oggi, 11 febbraio 2020, i segni di Ariete, Cancro e Gemelli. Ariete: riepilogo della propria vita sentimentale e questa volta è favorevole e favorito con Venere nel segno. Risolvere problemi d’amore può essere possibile in questa fase dell’anno. Per ora non ci sono novità sul lavoro e molto si muoverà tra poco più di un mese. Cancro: i cambiamenti di recente influenzano, c’è chi ha cambiato dal punto di vista professionale. C’è chi invece si sente a disagio per non averlo fatto. Alcuni hanno problemi economici e si sentono sfruttati, si attendono una ricompensa. In amore meglio non litigare. Gemelli: c’è il compito di sanare nel 2020 ciò che è stato messo a soqquadro nel 2019. Può arrivare una bella notizia. La parte centrale della settimana sarà importante. L’amore può tornare dopo il gelo di gennaio.

Paolo Fox, oroscopo di oggi per Leone, Toro e Vergine

Soffermiamoci sull’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Toro e Vergine. Leone: chi lavora da tempo per un’azienda si aspetta qualcosa di più. Se arriva entro marzo bene, difficile arrivi dopo. Si deve contare su queste giornate per le relazioni, Venere affascina e rende accattivante. Toro: si vive un disagio, questa non è una settimana facile per molti motivi anche se ci sono state delle belle emozioni. Qualcuno ha trasportato un peso o trascinato delle responsabilità. E’ un periodo di fatica. Vergine: gli uomini si occupano di lavoro sociale e anche le donne. Chi può concludere affari e rientrare in contatto con persone valide ora hanno una marcia in più. C’è un grande cielo. Se gennaio è stato freddo per i sentimenti ora si recupera.

