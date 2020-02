Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 febbraio 2020/ Pesci, Scorpione, Sagittario, Bilancia e..

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2020: Scorpione, Sagittario e Bilancia

Torna l’oroscopo di Paolo Fox per oggi, 11 febbraio 2020, andiamo a vedere quanto detto per Scorpione, Sagittario e Bilancia. Scorpione: Non si deve tornare a pensare negativamente. Da dicembre a oggi non ci sono state grandi emozioni o per motivi fisici o altri c’è sempre stato un ritardo da affrontare. Possono essere giornate polemiche per lavoro. Sagittario: Venere favorevole, significa portare avanti momenti importanti a livello d’amore pensare a questo come positivo e non negativo. Gennaio è stato un mese rallentato. Se si ha avuto a che fare con Gemelli e Pesci ci sono stati dubbi ora si può recuperare. Bilancia: questa è una giornata strana, si prova ad essere decisi anche in amore. Tante cose andranno messe in regola entro la fine di marzo. Se qualcuno chiede qualcosa in più si potrebbe dire non ho voglia.

Oroscopo di oggi per Acquario, Capricorno e Pesci

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ora soffermiamoci su Acquario, Capricorno e Pesci. Acquario: non si deve sentire poco amato il segno con Venere favorevole a metà settimana. Si vorrebbe tenere tutto sotto controllo, magari vivere un rapporto di coppia senza mai concedersi del tutto. Se c’è una persona un po’ gelosa come un Toro o un Cancro quello che si ha in mente di fare non si potrà fare. Chi ha vissuto in maniera sbandata può cercare un nuovo ordine. Capricorno: a livello astrologico c’è energia anche se si rimane a guardare in amore. Si devono mettere a posto questioni d’amore. Si deve risolvere un problema economico. Pesci: Luna opposta, ma questa è una giornata forte a livello energetico. A volte si ritiene giusto pensare che le cose non arriveranno facilmente e matureranno con tempo. Non si vuole aspettare più di quello che si immagina. Venere non è più nel segno e c’è una grande energia. Ci si avvicina a un mese come quello di marzo importante per le relazioni.

