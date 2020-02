Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 febbraio 2020/ Sagittario e Acquario top ma in lavoro e amore il Leone…

Paolo Fox, oroscopo oggi 11 febbraio 2020: top, lavoro e amore

L’oroscopo di Paolo Fox torna puntuale ai microfoni di LatteMiele per la giornata di oggi 11 febbraio 2020. Andiamo a vedere quali sono i segni al top. Il Sagittario è stato messo nel primo posto in classifica da Paolo Fox che oggi parla di un momento importante in amore soprattutto per la presenza di una Venere che regala grandi emozioni e soddisfazioni. Sarà dunque importante trovare la propria strada e provare delle belle emozioni. Grande energia per il Capricorno dal punto di vista astrologico anche se in amore fino a questo momento non c’è grandissimo coinvolgimento dal punto di vista dell’amore. L’Acquario si sente poco amato, ma un cielo interessante che migliorerà anche nella seconda parte della settimana con l’arrivo di una Venere interessante. Si deve essere positivi e guardare al futuro con grande emozione e voglia di fare. Serve dunque la spinta, ma il cielo per compiere l’impresa in questo periodo c’è davvero.

LAVORO – Voltiamo pagina e ora affrontiamo il campo del lavoro sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Leone se lavora in un’azienda da molto tempo ora si aspetta qualcosa di più con una crescita che potrebbe essere progressiva e importante sotto diversi punti di vista. Il Capricorno deve risolvere un problema dal punto di vista economico, ma a livello di astri ha una grande energia e non bada all’amore. Ci sono dunque tutti i presupposti per immergersi nella propria professione per migliorare anche i guadagni. Tra i Vergine c’è chi può chiudere un affare, soprattutto perché messo in contatto con persone valide e dunque protagonista di una marcia in più importante. Grandi emozioni in arrivo anche per quello che si fa sul lavoro. Il Toro sente fatica per un momento in cui sente di essersi trascinato dietro una responsabilità che avrebbe lasciato volentieri ad altri.

AMORE – Ecco infine il campo dell’amore sempre prendendo spunto dall’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete si trova in questo momento a vivere un riepilogo della propria vita sentimentale. La presenza nel segno di Venere può regalare una grande crescita, ma sicuramente ci sono dei problemi d’amore da risolvere. I Gemelli hanno vissuto una vera e propria fase di gelo a gennaio e quindi possono vedere i sentimenti pronti a tornare protagonista sotto diversi punti di vista. Venere interessante per il Leone che risulta ancora più accattivante e interessante di quello che è comunque già di base. Il pianeta dell’amore sorride anche al Sagittario che si trova in un momento importante con il proprio partner, pronto a fare un passo in avanti davvero interessante. Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime settimane.



