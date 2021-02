Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 febbraio 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Torniamo ad occuparci dell’oroscopo Paolo Fox con la consueta la rubrica Latte e Stelle, l’astrologo più celebre d’Italia, in onda sulle frequenze di Latte Miele. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, giovedì 11 febbraio 2021, a proposito di Toro, Vergine e Capricorno?

Che giornata sarà per Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo subito con il segno del Toro. Alcune difficoltà che sembrano ostacolare la realizzazione di qualche progetto potrebbero far nascere un po’ di nervosismo, creando tensioni in ambito familiare. Per evitare che nascano contrasti difficili da gestire, sarebbe bene cercare di mantenere un atteggiamento cauto. Queste ore potrebbero veder nascere qualche piccolo fastidio fisico dovuto alla stanchezza.

Veniamo quindi al segno della Vergine. Questo giovedì invita ad affrontare le questioni amorose prima che l’arrivo del fine settimana possa causare qualche tensione in più. Riuscire a mantenere una relazione con persone molto diverse dal proprio modo di sentire potrebbe rivelarsi molto faticoso in questo periodo. Possibili lontananze da colmare.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox sui segni di Terra andando a vedere quali novità aspettano il segno del Capricorno. L’avvicinarsi del fine settimana sembra offrire una condizione astrologica piuttosto interessante per quanto riguarda le questioni pratiche e lavorative, nonostante una diffusa stanchezza fisica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA