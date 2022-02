Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox dell’11 febbraio 2022

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 11 febbraio 2022.

L’Ariete: forse è un po’ agitato, Nei fine settimana c’è sempre qualcuno che ti fa arrabbiare perché sei tu che magari vai un po’ su di giri. Se lavori tra sabato e domenica attenzione: cosa vorrebbe in questo periodo l’Ariete? Qualcosa in più sul lavoro e un amore un pochino più sereno. Mi raccomando, datevi da fare.



Per il Toro: per l’Oroscopo Paolo Fox questo Toro deve cercare solidità in amore ma anche i cuori solitari potrebbero sentirsi in questo periodo liberi e corteggiati. Libertà e leggerezza sono di nuovo sensazioni che provi, non più parole vuote. L’allegria, la voglia di ricominciare da capo, ecco cosa bisogna perseguire: come se questa Venere ti regalasse una bacchetta magica per inaugurare una nuova fase, sia in casa che con l’amore di sempre. Se la tua coppia è arrivata fin qui bisogna dire che vale.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: chi è nato sotto questo segno dovrebbe avere qualche idea in più ma soprattutto dovrebbe realizzarla. Ricordate qualche giorno fa quando spiegavo che i Gemelli in questo momento hanno delle buone soluzioni però non sono ascoltati: penso ai dipendenti che non riescono a parlare con un capo, penso anche alle persone che magari devono aspettare per proporre delle idee. Devi essere aperto a nuove persone che conosci ed avere più fiducia nel tuo fascino. C’è da dire che in questi giorni hai tante cose da fare e per questo sei un po’ stressato. Attenzione con i soldi, mi raccomando

