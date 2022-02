Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 11 febbraio 2022 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: segno molto nervoso questo fine settimana. Strano se si sono aperte delle dispute, cosa c’è che non va? Forse è una strana comunicazione arrivata nell’ambito del lavoro, forse al fatto che tu in questo momento hai bisogno di maggiore chiarezza? Tu che ami l’amore se sei solo devi chiederti se non ti ami un po’ troppo e devi concedere qualcosa di più agli altri. Cerca delle nuove relazioni se l’atmosfera è stagnante, se una bella storia è invece in svolgimento, proseguila.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: sei piuttosto stanco da qualche tempo, molti stanno pensando di cambiare, di vivere qualcosa di diverso e addirittura di trasferirsi e lo dico anche gli Acquario che hanno successo nel lavoro, perché più si ha successo nel lavoro è meno tempo si ha per se stessi. L’Acquario non può vivere senza sentirsi libero, che non vuol dire bighellonare dalla mattina alla sera in giro per la città ma essere libero di pensare e di creare e di fare delle cose per sé stesso. Magari anche di coltivare un hobby: se gli impegni del quotidiano stressano e non danno spazio a tutto il resto allora non va bene. È il momento di far partire comunque progetti più pazzi anche per l’amore.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: questo segno sabato e domenica sarà più forte. Non considero queste stelle in maniera negativa ma penso che oggi ci sarà qualcosa da rivedere: forse un atteggiamento, forse magari semplicemente un pensiero di troppo. Quante volte hai creato delle difficoltà a te stesso immaginando qualcosa che non c’è oppure dando troppo spazio a persone che avresti dovuto dimenticare già da tanto tempo. Venere è lì e dice lasciati andare all’amore, apri un nuovo capitolo nella sfera intima e in famiglia. I rapporti che nascono ora sono importanti. Per chi ha una bella persona a fianco continuo a ripetere che questo è un anno creativo, di grandi novità. Se pure questo venerdì trascorrerà in maniera lenta, ricordati che ti rifarai tra sabato e domenica.

