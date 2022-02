Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Leone, Vergine e Cancro sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 11 febbraio 2022 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Vergine, le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox segnala come le persone nate sotto questo segno da mercoledì siano sottoposte ad un pochino di stress. E questo perché è stato fatto tanto soprattutto tra fine gennaio e inizio febbraio. Le situazioni che riguardano le finanze e il lavoro sono ancora protette però vi ricordo che in questo momento può sfuggire di mano un accordo, soprattutto chi lavora in una società con un gruppo con persone alleate: si sfalda qualche alleanza e forse bisogna ripartire da zero. Qui mi ricollego a quel discorso che ho fatto un mesetto fa mi spiegavo che i Vergine diranno: o si fa come dico io oppure me ne vado e questa cosa non la faccio. Puntano i piedi i Vergine, spero che non sia così in amore perché il desiderio erotico e la dolcezza tornano di nuovo protagonisti.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: il segno del Cancro è già fuori da quella sorta di agitazione ,tensione che in fondo è stata anche il punto di partenza per una grande trasformazione che ha permesso ai più perspicaci di maturare e di non soffrire più per delle situazioni che erano state vissute nel passato. C’è un problema lavoro, non ho mai negato che queste stelle in opposizione possono portare anche una pausa: magari non vuoi rispettare alcune regole oppure in questo momento ci sono delle associazioni e delle società in revisione. Quindi attenzione con interessi e investimenti. Chi ha rinunciato ad un lavoro per stanchezza oppure ha dovuto trasformare la propria vita da questo punto di vista è in attesa di un’occasione. Io consiglio però di accettare quello che c’è e di cercare anche delle soluzioni prima di Aprile.

Il Leone: cari Leoncini, questo fine settimana può dare spazio ad una buona passionalità che poi tra l’altro fa da sempre parte della vostra vita. Allora è vero che ci sono state giornate turbolente per la sfera privata, questo capita perché siete dei combattenti e quindi in amore ogni tanto sfugge la parolina di troppo. Va detto però che il Leone cerca delle persone che gli tengano testa: i Leone che trovano una persona carina, sempre accondiscendente prima o poi la eliminano dalla propria vita. Perché discutere ed essere contro in fondo stimola il Leone non solo perché vuole che gli altri gli diano ragione ma anche perché in fondo al Leone piace osservare le mosse della preda. Ricordiamo che in fondo è un cacciatore, un combattente per la libertà: ma è importante ricordare che anche gli altri hanno diritto alla loro libertà.

