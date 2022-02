Oroscopo Paolo Fox oggi 11 febbraio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 11 febbraio 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox se qualche cosa non va in amore e in famiglia in questo weekend potrebbe tornare alla ribalta. Allora bisogna essere concilianti però non si può neanche chinare la testa: forse in questo periodo si sente che aumenta una certa agitazione. Dicevo ieri che detesti tutto ciò che è sregolato e tutto ciò che non è positivo. E allora se ci sono delle persone che ti hanno fatto del male, soprattutto se non sono garbate nei tuoi confronti, potresti veramente chiudere un rapporto. Venere non è così romantica è appassionata come lo sarà a Marzo, quindi un amore adesso non quadra o aspetti Marzo o cerchi di tergiversare.

Lo Scorpione: dovrebbe prepararsi a vivere un fine settimana di batticuore e mi auguro che sia così perché questo cielo parla di sensazioni particolari e parla di emozioni importanti. Parla di mercurio e Venere attivi: questo è bello anche per le coppie che vogliono ritrovare un po’ di serenità. La mancanza di attenzioni della persona amata può essere un problema: ricordiamo che lo Scorpione non accetta di essere messo in un angolo. C’è chi medita vendetta e c’è chi semplicemente si mette in silenzio in un angolo: che poi è la stessa cosa, perché non c’è peggior vendetta del disprezzo.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo Paolo Fox: ancora per oggi ci vuole un po’ di pazienza, lo dico in modo particolare a tutti coloro che sono un po’ giù di corda e che magari hanno dormito male per colpa di questa Luna un po’ strana. Credo che sia molto importante in questo periodo ritrovare la voglia di stare in mezzo agli altri. Accettazione ce n’è tanta, molti hanno già avuto un piccolo premio, però questo non basta. È vero però che tutto quello che adesso ti dà stimoli, quindi una piccola situazione positiva o un consenso sarà per te è importante in vista del futuro, perché ti ricarichi: hai bisogno di poco per ripartire, però ci vuole quella scintilla che incendi l’animo.



