Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio 2020/ Acquario, Scorpione, Bilancia, Sagittario…

Oroscopo Paolo Fox, analisi segno per segno per Bilancia, Scorpione, Sagittario

Paolo Fox ha tenuto il suo consueto oroscopo sull’emittente radiofonica LatteMiele anche per oggi 11 gennaio 2020. Bilancia: sabato e domenica si vuole stare per conto proprio, anche se non si vogliono chiudere i rapporti. Semplicemente si cerca di riprendere il proprio tempo. Quando si è indecisi c’è bisogno di riflettere e non si può fare se tutti smuovono l’acqua attorno. Sul lavoro si sta facendo tanto. Attenzione alle distrazioni perché la testa è per aria. Scorpione: Venere e Luna dissonanti non possono creare un blocco inesorabile, ma ci si sente giù di corda come oppresso. Si pensa a chi si è separato o a chi ha vissuto una crisi sentimentale. Sarà bene non affaticarsi in questo weekend. Chi ha chiuso il 2019 con qualche problema fisico sta migliorando, ma no ai rischi. Sagittario: weekend importante per l’amore, per l’amicizia per esplorare. C’è una Venere interessante che aiuta a conoscere gli altri. Marte nel segno parla di coraggio, ambizione e passioni. Non si devono vivere due storie contemporaneamente cosa che capita spesso. Se ci si isola vuol dire che non si è sereni, si va contro il suo essere e si rischia di non sentirsi in forma.

Oroscopo oggi 11 gennaio: le previsioni Capricorno, Acquario e Pesci

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora a studiare Capricorno, Acquario e Pesci secondo quanto detto nella rubrica Latte e Stelle. Capricorno: spesso si è inattaccabile con una grande energia e si impone quello che si pensa. Ecco perché c’è bisogno di validi collaboratori. Giove e Saturno non possono che rinvigorire l’energia. Questo è un anno in cui c’è forza e si avrà successo. Ci sono belle idee, ma tutto dipende da cosa si fa. Si è in gioco. Acquario: tra i segni più in forza in amore, i sentimenti in rivalsa. Se si è in una coppia forte nessun problema, ma se si è in crisi attenzione. Se qualcuno ha fatto il prepotente ci potrebbe essere un piano diabolico per allontanarlo dalla vita. Pesci: i liberi professionisti hanno notato un calo nella propria attività di recente, ma ora c’è una crescita. Se si lavora per provvigioni il miglioramento c’è già stato, rilancio per un 2020 di grande spinta. Il silenzio paga non è detto che ci si deve mettere per forza in gioco. E’ un grande cielo per grandi emozioni.

