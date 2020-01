Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 gennaio 2020/ Ariete, Cancro, Leone, Gemelli, Toro e…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 gennaio 2020

L’analisi dell‘oroscopo di Paolo Fox di oggi, 11 gennaio 2020, parte dai segni Ariete, Toro e Gemelli di cui il noto astrologo ha parlato a LatteMiele. Ariete: quelli che hanno voglia di vincere una sfida si devono preparare a una grande battaglia ora accennata ma poi reale. Più ci avviciniamo ad aprile più le stelle sono positive. E’ un anno di transizione in cui lasciare cose poco redditizie per altre che lo sono di più. Siamo agli inizi di un periodo importante ed è normale essere agitati. Toro: Giornate di test per i sentimenti. Imporre l a volontà più essere giusto, come pretendere dal partner, ma si deve vedere bene con chi si ha a che fare. Agitare le arie con Cancro, Capricorno e Ariete potrebbe essere inutile. Sono giorni in cui si logorano i nervi, ma l’anno è positivo. Si è dolci, ma si sa essere anche duri. Gemelli: chi è troppo solo e ha voglia di emozionarsi deve guardarsi attorno. Siamo agli inizi della fase buona. Venere in primavera inizierà un transito che durerà molto tempo. I più fortunati stanno pensando di sposarsi e avere dei figli, gli altri magari si allontanano dal partner per qualcosa di più importante. Giove non opposto porta a riprendere quota nel lavoro con buoni progetti.

Previsioni Oroscopo Paolo Fox: Cancro, Leone e Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Cancro, Leone e Vergine sempre facendo riferimento a quanto detto durante la rubrica Latte e Stelle. Cancro: spesso si è attratti da persone molto speciali. Le donne sono particolarmente sensibili e vogliono un uomo molto creativo e particolare. Gli uomini amano le persone forti che apparentemente dominano la coppia, anche se un Cancro non si fa mai dominare. Si usa il silenzio con particolare astuzia. SI va incontro a un periodo importante. Chi ha due storie in piedi a febbraio sarà costretto a prendere una decisione. Leone: la lontananza in amore non è solo psicologica, ma anche fisica. Venere opposta comporta un po’ di stress, ma andiamo oltre. Dipende tutto da come si vuole portare avanti un progetto o relazionarsi con gli altri. Indecisioni tra due storie da eliminare al più presto. Momenti creativi per il lavoro. Vergine: ci sono ritardi che infastidiscono che riguardano soprattutto il lavoro. E’ normale sentirsi un po’ giù di corda. Giove non è più contrario e se si è buttato giù un rospo nel passato ora si è nel periodo migliore.

