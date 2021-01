Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 gennaio 2021/ La giornata di Cancro, Scorpione e Pesci

Spazio ai Segni d’Acqua nel tradizionale appuntamento con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Nella rubrica Latte & Stelle ci si concentra dunque su quella che sarà la giornata di lunedì 11 gennaio 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cancro: Il 2021 sembra restituire una grande capacità di azione, ma potrebbero esserci ancora diverse problematiche da affrontare. Per riuscire ad ottenere il massimo sarebbe bene guardare il passato con più indulgenza e non tirarsi indietro rispetto alle sfide che potrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni.

Scorpione, giornate di serenità e incontri interessanti

Scorpione: Queste giornate invitano a ritrovare un po’ di serenità dopo mesi che potrebbero aver visto nascere diverse tensioni in ambito amoroso. Una Venere interessante sembra infatti indicare qualche possibilità in più per riconciliarsi o incorrere in incontri interessanti, mentre il piano lavorativo potrebbe continuare ad essere un po’ insoddisfacente..

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’ultimo segno d’acqua è il Pesci: Dopo un Dicembre piuttosto nervoso sul piano sentimentale, questo Gennaio sembra portare nuova speranza di riconciliarsi con il mondo circostante. Le difficoltà vissute sul piano familiare potrebbero distogliere da una attività lavorativa che richiederebbe invece maggior cura.



© RIPRODUZIONE RISERVATA