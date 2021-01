Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 gennaio 2021/ Le stelle di Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 11 gennaio 2021, che sulle frequenze di Radio Latte e Miele si interessano ovviamente dei segni di Fuoco. Nella trasmissione Latte & Stelle si parla dunque di Ariete, Leone e Sagittario. Che giornata sarà per i nati sotto questo segno?

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Con le previsioni di Fox si parte dall’Ariete : L’inizio di questo nuovo anno sembra invitare a mettersi in gioco per cercare di recuperare ai rallentamenti vissuti nel corso dell’anno appena concluso. Questa giornata sembra aiutare, ma il mese di Gennaio nel suo complesso potrebbe portare a rivedere alcuni rapporti che potrebbero aver vissuto un allontanamento. Nonostante un po’ di scoraggiamento, presto sarà possibile godere di buoni risultati.

Oroscopo Leone, disagio sul piano fisico e non solo

Leone : Ora più che mai sembra rivelarsi molto difficoltoso riuscire a trovare i giusti riferimenti, e molti potrebbero sentire alcuni rapporti come squilibrati. Anche sul piano fisico potrebbe esserci qualche disagio, soprattutto nel caso in cui un grande impegno non abbia ottenuto i riconoscimenti adeguati.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario. Leggiamo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 11 gennaio 2021: La Luna nel segno sembra regalare un importante vigore che, unita a Mercurio, Giove e Saturno in ottimo aspetto potrebbe aiutare a realizzare un progetto. Entro i prossimi due mesi sarà possibile recuperare alle difficoltà incontrate nel recente passato.



