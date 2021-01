Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 gennaio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

OROSCOPO PAOLO FOX 11 GENNAIO 2021 PER I SEGNI D’ARIA

Diamo uno sguardo ai segni d’aria tratti dall’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 11 gennaio 2021. Si tratta di Gemelli, Bilancia e Acquario, andiamo a vedere cosa ha detto da vicino alla nota emittente radiofonica.

GEMELLI: GIORNATA PESANTE

Gemelli: Nonostante il 2021 sembri promettere delle grandi soddisfazioni, questa settimana sembra aprirsi con qualche difficoltà che dovrebbe invitare ad approcciarsi agli accadimenti del periodo con una maggiore razionalità. La giornata di oggi, stando alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, sembra essere appesantita da un po’ di stanchezza dovuta anche a un fine settimana piuttosto faticoso sul piano relazionale.

BILANCIA E ACQUARIO, ECCO COSA CI SVELANO LE STELLE DELL’OROSCOPO DI PAOLO FOX

Bilancia: La quadratura lunare potrebbe portare in queste giornate qualche pensiero in più relativo ai percorsi da intraprendere. Secondo l’oroscopo Paolo Fox molti potrebbero finalmente capire quali sono i percorsi più adatti alle proprie inclinazioni, cercando maggiore stabilità in amore e approcciandosi con interesse ai cambiamenti che presto potrebbero verificarsi sul piano lavorativo.

ACQUARIO: NOVITA’ IN ARRIVO

Acquario: Entro Febbraio sarà finalmente possibile concretizzare una importante trasformazione capace di dare spazio a molte novità e a sentimenti inaspettati. Tutto ciò che fino a tempo fa sembrava irrealizzabile avrà finalmente una occasione.



