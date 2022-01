Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 gennaio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: amore e salute

Comincia una nuova giornata. Cosa aspettarsi da questo martedì 11 gennaio 2022? Come andrà il lavoro, l’amore, l’amicizia e non soltanto? A dare le solite previsioni è l’oroscopo Paolo Fox. Ai microfoni di Radio Latte Miele, l’astrologo ha previsto come andrà per i 12 segni zodiacali. Qui analizzeremo quelli di terra. Come sarà questo martedì per Ariete, Leone e Sagittario? Tutto ciò che c’è da aspettarsi.

Che giornata sarà per l’ariete Ariete secondo l’oroscopo Paolo Fox

Cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox per l’Ariete? Nel suo spazio dedicato alle stelle spiega che “In questo martedì ha una bella capacità critica e proprio per questo motivo potrebbe inchiodare i suoi nemici, o semplicemente anche gli amici, nel senso che se c’è qualcosa di cui bisogna parlare, meglio essere schietti. Una giornata interessante sarà quella di venerdì. Lento recupero verso una situazione di graduale normalità che in qualche modo può interessare le questioni pratiche e poi anche l’amore”.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Sagittario, le previsioni per lavoro, amore e salute

Leone, come andrà secondo l’Oroscopo Paolo Fox? L’astrologo precisa che “Al Leone chiedo di fare le cose con calma, di prendersi tutto il tempo per decidere. Certo che una Luna dissonante può anche rappresentare il fatto che, nonostante il Leone sia il più forte dello zodiaco, ultimamente la vitalità è calata, perché ci sono state tante tensioni, perché la fatica è stata doppia. In realtà quelli che hanno iniziato un progetto, si sono messi in gioco in una nuova situazione, stanno dando tanto e avranno molto di più. Arrivano delle novità, ma oggi niente strapazzi.”

Sagittario, l’Oroscopo Paolo Fox per questo martedì è frizzantino. Per il Sagittario è un periodo interessante sia per l’ambito dell’amore che per quello del lavoro non mancheranno di certo le idee e i primi due mesi di quest’anno potranno riservare sorprese sul mondo del lavoro e addirittura come riporta Paolo Fox “saranno mesi in cui si può riscrivere anche una certa vita professionale. Diciamo che sei in una fase di attesa, la primavera sarà importante e tutti coloro che hanno una storia potranno veramente iniziare a costruire qualcosa di più“. Ma non ci saranno solo momenti positivi infatti ci sarà un periodo particolare per tutti coloro che vogliono invece disfarsi di una situazione “Giove dissonante dice che in certi casi bisognerà anche ricorrere a un notaio, a un esperto, dipende da quello che vuoi allontanare da te“.



