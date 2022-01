Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 gennaio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: le previsioni

Inizia una nuova giornata. Questo martedì 12 gennaio cosa porterà con sé secondo l’Oroscopo Paolo Fox? Come andrà il lavoro, i rapporti con i colleghi e gli amici, le storie d’amore, la salute e la fortuna? Cosa bisogna aspettarsi?. Sarà una giornata ricca di eventi ed emozioni per i 12 segni zodiacali. Come di consueto, l’astrologo ha analizzato come andrà questo martedì attraverso i microfoni di Radio Latte Miele. Qui analizziamo quelli di aria: ecco la giornata di Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata dei Gemelli

Gemelli, cosa prevede per te l’Oroscopo Paolo Fox? Interessanti queste giornate, l’amore è favorito: ai cuori solitari ricordo che quando Venere sarà attiva a marzo avremo di più, però intanto promuoviamo l’amore, perché poi è tardi. Intanto frequentate un po’ di persone, poi a marzo si decide. Abbiamo Mercurio bello, ma Marte opposto: ecco perché a volte i nervi saltano.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Bilancia e Acquario

Bilancia, per te l’Oroscopo Paolo Fox prevede una giornata contrastante. Bilancia vive infatti un momento di distrazione. Forse è un momento in cui bisogna semplicemente equilibrare i pesi della bilancia, appunto. Non a caso questo segno zodiacale è rappresentato dallo strumento di misurazione. Quindi tu hai sempre bisogno di trovare il centro, solo che questi due piatti non sono equilibrati: ce n’è uno che pesa di più e vorresti che ci fosse una persona che in qualche modo ti aiutasse a compensare quello che manca. Forse non c’è o forse è lontana: Venere parla chiaro.

Come andrà, invece, per l’Acquario secondo l’Oroscopo Paolo Fox? Mercurio nel segno dell’Acquario: cari Acquario, Marte è in aspetto interessante. Siete molto nervosi e io dico sempre che questo Acquario che corre contro vento, che nuota controcorrente alla fine sta proprio giù o comunque non riesce a rimanere tranquillo. È vero l’Acquario è una persona speciale, però non sempre si può pretendere di vivere una vita speciale, nonostante questo lo si desideri. Molti ci riescono e perché no, si potrebbe anche fare una scelta del genere, però quando si cercano cose particolari bisogna rinunciare alle comodità Stelle attive per i nuovi amori.



