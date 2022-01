Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 gennaio 2022/ Novità per Cancro, Scorpione e Pesci

La settimana entra nel vivo. In questo martedì 11 gennaio 2022, saranno tante le novità che i segni d’acqua dello zodiaco dovranno affrontare. Ad analizzare come andrà la loro giornata è stato l’Oroscopo Paolo Fox nel suo consueto appuntamento: attraverso i microfoni di Radio Latte Miele, infatti, l’astrologo ha commentato la giornata dei 12 segni dello zodiaco. In questo articolo andiamo ad analizzare come sarà la giornata di quelli d’acqua. Ecco dunque come andrà questo martedì 11 gennaio per Cancro, Scorpione e Pesci.

Cancro, l’analisi della giornata secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

“Cancro, è probabile che in questo martedì ci sia qualche ripensamento. Ricordo sempre che questo non è un cielo negativo, ma è come se stesse nascendo un’altra persona, come se, sulla base di tante esperienze che hai accumulato negli ultimi tempi, ora tu ti senta diverso e per generare questa nuova personalità, modo di fare, comportamento ci vuole un po’ di tempo”. Paolo Fox ci tiene a precisare che comunque quello che state attraversando resta comunque bello perché introspettivo anche se in fondo può risultare a volte faticoso..

Oroscopo Paolo Fox: il martedì di Scorpione e Pesci

Come andrà questo martedì per lo Scorpione? Come dice l’Oroscopo Paolo Fox, senti una certa agitazione addosso. “Devi porti sempre in maniera diplomatica nei rapporti con gli altri. Quando pensi di avere a che fare con delle persone poco intelligenti, ti giri dall’altra parte e non li fili proprio questi tipi. Tuttavia attenzione a non essere troppo selettivo, anche perché è vero che lo Scorpione ha una grande intelligenza, ma a volte si propone in maniera troppo impulsiva”.

Pesci, sembra un martedì interessante. Stando alle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, Giove tocca il tuo segno: “l’hai sentito questo Giove? Forse sì, se sei nato alla fine di febbraio, ma questa è una situazione molto intrigante per le coppie che si vogliono bene, per chi vuole sviluppare qualcosa di bello, anche per i prossimi mesi.” In amore Paolo Fox consiglia di muoversi entro febbraio ma evitando di di cadere in ritorni di fiamma o richieste impossibili. Le previsioni dell’oroscopo proseguono precisando “Inutile stare a recriminare perché e per come, l’importante adesso è che tu prevalga su tutto il resto. Quindi non cercare inutili vendette, ma cerca solo la serenità”.

