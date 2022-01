Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 gennaio 2022/ Toro, Vergine, Capricorno: la loro giornata

Martedì 12 gennaio: la settimana entra nel vivo, così come i soliti impegni. Come andrà la giornata tra lavoro, salute, amore e non solo? A dircelo è il solito Oroscopo Paolo Fox. Sulle frequenze di Radio Latte Miele, l’astrologo ha analizzato come andrà la giornata per i 12 segni dello zodiaco. Qui analizziamo quelli di terra. Ecco come sarà la giornata di Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 gennaio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: le previsioni

Toro, l’Oroscopo Paolo Fox prevede per te una giornata favorevole “Oggi la Luna si trova in Toro: Venere e Sole sono favorevoli e questo è un oroscopo di forza, però vi ricordo che questa è una settimana che viaggia un po’ fra alti e bassi, anche perché le ultime due settimane per il Toro sono state un po’ pesanti sul piano fisico: i Toro si svegliano al mattino e in certi giorni sono pieni di vitalità e pimpanti, ma poi dopo calano un po’”. Come sottolinea Paolo Fox a creare problemi per questo segno per ora sono specialmente i soldi “nel senso che: chi deve mettere a posto casa, chi ha appena fatto un trasloco, chi ha cambiato vita, o sta per farlo, inevitabilmente avrà bisogno di più denaro”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 gennaio 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Vergine e Capricorno

Vergine, l’Oroscopo Paolo Fox ti assicura che il segno è in un periodo veramente positivo con Sole, Venere e Luna favorevoli. Come precisa Paolo Fox “Questo oroscopo viaggia su due fronti diversi: da una parte entro febbraio novità, soluzioni per quello che stai facendo o farai, dall’altra revisione di conti, accordi, contratti, o qualche disputa che hai in mente, perché vuoi chiarire delle cose che non ti stanno bene”.

Capricorno, ‘vento in poppa’ per questo segno che stando alle indicazioni di oggi di Paolo Fox grazie a Luna, Venere, Sole e Giove positivi si apre un periodo super positivo e le occasioni non vanno sprecato specialmente ora con le stelle dalla tua parte. Intatto l’astronomo fa un appunto importante “è vero che sei un po’ lento nelle decisioni perché non vuoi sbagliare, ma se aspetti sempre il treno che passa dopo, rischi alla fine di non trovare più corse libere. Per qualcuno questo potrebbe essere anche un buon periodo per immaginare una vita diversa”. Momento ottimo per la situazione professionale e famigliare che è in crescita. L’Oroscopo Paolo Fox vede dunque un buon momento per te.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 gennaio 2022/ Gemelli, Bilancia e Acquario: come andrà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA