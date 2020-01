Oroscopo Paolo Fox oggi 11 gennaio/ Crescita per Vergine e Gemelli mentre Cancro, Toro e Leone…

Analisi della classifica dei segni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi 11 gennaio

I SEGNI IN CRESCITA – È il momento di andare ad analizzare i segni in crescita sempre seguendo da vicino l’oroscopo di Paolo Fox. Gemelli: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. Tra la fine di marzo e l’inizio del mese prossimo ci sarà una rivincita. Si può essere pronti a cambiare. La vera felicità può arrivare quando si è consapevoli a livello interiore che si può fare quello che si vuole senza per forza lasciarsi giudicare e trainare dagli altri. La libertà ritrovata è la cosa più bella. Vergine: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. Il segno ha una calma apparente e se questa sfugge il segno diventa anche pericoloso. Attenzione perché ci sono momenti in cui non si sopporta nessuno e si deve cercare di evitarli.

I SEGNI IN STALLO – Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco quei segni che vivono una fase di stallo. Toro: proprio come ieri quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. In primavera cambierà tutto il quadro astrale e per il segno potrebbe esserci un distacco dalla realtà dando un ultimatum a chi vuole una risposta. Oggi e domani il segno è tranquillo. Cancro: situazione in equilibrio rispetto a ieri con quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. C’è tensione addosso che si fa sentire, ma si riesce ad emozionare chi è intorno. Il lato spigoloso è legato al fatto che ogni tanto si fanno vivere sensi di colpa alle persone che hanno creato problemi. Il segno non attacca direttamente di solito, ma magari mette il muso lungo e ha atteggiamenti incomprensibili. Se c’è qualcosa da dire o pagare a qualcuno questa è la propria regola, si fa stare sulle spine il prossimo. Leone: situazione identica a ieri con tre stelle per l’amore, quattro per lavoro e fortuna. In amore si ha ragione, ma si devono mettere delle priorità. Si dovrà parlare con chiarezza. Tutto sarebbe da rimandare a domenica.

