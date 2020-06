Oroscopo Paolo Fox oggi 11 giugno 2020/ Ariete, Cancro, Leone e Toro

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 giugno 2020: Ariete e Cancro

Ora diamo uno sguardo per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele a Ariete e Cancro. Ariete: questa giornata porta emozioni in più, positive. C’è bisogno di sensazioni speciali e di un po’ di adrenalina. In questo periodo però ce n’è anche un po’ troppa, scaturita da situazioni esterne che si volevano evitare. Venere è ancora favorevole e spiega che questi giorni c’è bisogno di mettere in chiaro tante cose. Cancro: le occasioni del lavoro per giugno e luglio sono favorite da Mercurio, che rappresenta le piccole cose. Si sta facendo molto ma ogni tanto non sembra essere in grado di essere notato. Si devono affidare alle persone per fare delle cose, attendendo delle conferme. Giove in opposizione può portare a difficoltà in un accordo. Può capitare qualcosa di interessante, ma non così remunerativo. Tempi lunghi se si vuole aprire una causa. Giove ostile per qualche mese. Chi si apre al mondo avranno tempi lunghi per una risposta.

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare altri due segni. Leone: non si deve trasformare la rabbia in agitazione e l’agitazione in disamore. L’amore può funzionare. Non si è quello che cerca gli altri. Se proprio si perde la testa, ci si propone ma non si sta in ginocchio ad aspettare una risposta. Nelle coppie di vecchia data è necessario cambiare qualcosa. I segni fissi sono quelli che più stanno cambiando la propria vita. C’è tensione e periodi complicati nel lavoro. Toro: il segno sente che ci sono delle tensioni. Da marzo 2019 c’è stato un transito molto particolare, questo spinge il segno a cambiare occupazione e vita. Si può iniziare un nuovo percorso. Chi ha commesso un errore nella prossima settimana può recuperare. Con Giove favorevole si pensa al futuro in maniera ottimista.



