Oroscopo Paolo Fox oggi 11 giugno 2020/ I Fatti Vostri, classifica: Leone flop

Oroscopo Paolo Fox: scopri i segni in difficoltà di oggi

Ecco i segni a due stelle seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri dove ha stilato una sorta di classifica. Toro: questa potrebbe essere un’altra giornata particolare. Si deve distinguere l’aspetto emotivo della vita da quello pratico. Saturno è in quadratura, aspetto ritardante, ma i progetti ci sono e c’è chi ha avuto un buon successo. In questo periodo però più ci si da da fare e pare che più gli altri si arrabbiano. Magari si è circondati da persone invidiose. Il weekend sarà importante. Si vive qualche tensione dall’inizio della settimana. Leone: Saturno è in opposizione e ci sarà disagio dal punto di vista delle entrate. Ora il segno non vuole più stare in certi ambienti. Nella vita si può anche non fare una cosa a seconda del nostro stato di base. I giovani non possono pensare di chiudere una collaborazione. Chi ha qualche anno in più, e magari una professione affermata, può pensare di fermarsi un po’, guardarsi attorno per buttarsi quando c’è un’occasione. Fa tutto capo a una certa insoddisfazione. Le esitazioni sono minori in amore. Quando ci sono complicazioni è difficile mostrarsi sereni nella vita di coppia o nel cercare un nuovo amore. Andiamo a dare uno sguardo ai segni a tre stelle. Pesci: si retrocede un pochino, poi ci sarà una nuova avanzata con un weekend molto forte. Agosto sarà molto interessante come per tutti i segni di acqua. Si deve essere un po’ forti. Si devono chiudere delle cose che non piacciono più. Il segno è molto caro, ma non sopporta tutto. Il fatto di non avere reazioni esagerate e il fatto di sembrare accondiscendenti non deve far pensare che si è senza spessore, ma si è di grande talento. Scorpione: i segni fissi questa settimana hanno avuto fastidio e intolleranza. Il segno quando si sente così si arrabbia parecchio. Spesso questa rabbia diventa interiore senza riuscire a sfogare, va sfogata nelle relazioni di coppia e ci si sente giù di corda. Alcuni sono stati anche male, magari vivendo momenti perplessi. Negli ultimi tre giorni c’è chi ha stentato nel prendere sonno. Sagittario: ripartire da zero non è un problema. Quando c’è la possibilità di cambiare vita e iniziare nuovi progetti si è un po’ in ansia, ma piace l’avventura dall’altra parte. Non si è attenti al dettaglio o monotoni, ma si vuole che la vita si muova.

Ariete, Gemelli, Vergine, Acquario in crescita

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a studiare i segni a quattro stelle. Ariete: il coraggio non manca e grazie a questo si supereranno problemi che non hanno favorito l’ascesa. Si è in ritardo, ma poi si cresce. Agosto segnerà un cambiamento dal punto di vista sentimentale. Il 2020 si chiuderà bene. Tutto quello che faticosamente si sta portando avanti porterà giustizia. Perché si cercano sempre le situazioni complicate? Gemelli: si sta togliendo di dosso un grande peso. Si è dimostrato quanto si amano le cose che si fanno. Questo è un momento di grande energia e grande forza per chi vuole dimostrare quanto è bravo e forte in amore anche per i sentimenti. Chi ha un amore ufficioso lo può rendere ufficiale. Chi vuole crescere per le emozioni avrà un grande cielo. Vergine: torna una buona energia. Gli ultimi mesi per le relazioni interpersonali sono state complicate. Il segno è perentorio, opponendosi a quello che non va nonostante prima si sia buttato giù qualche rospo. Acquario: dopo una fase un po’ afflitta si sta tornando a più miti consigli. Si vuole rigenerare la vita e ripartire. Quando si desidera una cosa non si fanno troppi conti, questo è un bene ma anche un male.

I segni al top dell’oroscopo di oggi: Cancro, Bilancia, Capricorno

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni a cinque stelle. Cancro: in questi giorni il segno sta pregustando un’estate di liberazione anche emotiva e anche sessuale. In questo momento è importante riscoprire l’intimità. Se si sta con un Cancro si deve ricordare che è molto attento a questo e se manca calore saluta e magari cambia relazione. Bilancia: si deve puntare sulle relazioni e sui sentimenti. Si è il segno della coppia che non è intesa solo come famiglia, ma come società che può essere di diverso tipo amorosa, lavorativa o benefica. Spesso si fa del bene a chi sta attorno, si dovrebbe farlo anche a sé stessi. Giugno e luglio saranno particolari per il lavoro. Capricorno: i progetti vanno avanti lentamente ma vanno avanti un po’ per quello che sono i tempi un po’ perché non ci si lancia automaticamente.



