Oroscopo Paolo Fox oggi 11 giugno 2020/ Sagittario, Capricorno, Vergine, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 giugno 2020: Sagittario e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a soffermarci su altri due segni zodiacali. Sagittario: il segno sa che l’amore è importante, ma si chiede dov’è. Le coppie rodate da tempo sanno che questi pianeti non rovinano la coppia, ma si è preoccupati. Per le nuove relazioni c’è tanto da scoprire. Attenzione a non lasciare il certo per l’incerto. Anche con una storia fissa si è vissuta una trasgressione. Capricorno: è un momento per fare scelte importanti. A volte si è molto attaccati alle regole, con una certa rigidità di pensiero. Questo è bello, perché si ha un costrutto piuttosto forte, tuttavia poiché si detestano scorciatoie si arriva più tardi. Quando arriva però nessuno lo butta giù.

Scopri l’oroscopo di Vergine e Pesci

E ora? L‘oroscopo di Paolo Fox va avanti. Vergine: in questi giorni il segno è nervoso, c’è stress negativo e stress positivo. Quando è positivo e ci spinge a fare delle cose e affrontare delle lotte allora è buono. Ci sono buone stelle. Il fatto che non ci sia mai uno stop nella vita porta a una tensione nei weekend. In qualche modo si è sulla scena. Pesci: tra venerdì e sabato arriva la Luna nel segno con buone intuizioni o emozioni che tornano. In certi casi si è corsi ai ripari per un sentimento che stava naufragando. E’ difficile scendere a patti con la realtà, alcuni hanno due vite. Caviglie e piedi sono punti deboli del fisico, si deve curare di più l’organismo.



