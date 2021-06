Oroscopo Paolo Fox oggi 11 giugno 2021/ Amore e Lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 11 giugno 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per il Toro per i ragazzi più giovani c’è la voglia di costruire qualcosa di nuovo rispetto al passato: i Toro solitamente sono dei conservatori, mentre in questo periodo vorrebbero cambiare ruolo, vita, casa.

Per la Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox sottolinea come con questo cielo c’è la possibilità di tornare a ragionare e si potrà rivedere un discorso che magari è stato impostato male: siate prudenti nei rapporti con gli altri. Per il Capricorno questo weekend è un po’ pensieroso, nulla di grave, ma già da oggi potreste notare che se parlate venite criticati, se non parlate venite criticati lo stesso.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Si spera che questa oppressione e tensione, nata tra lunedì e giovedì, sia superata. Che cosa è accaduto negli ultimi giorni? Chi avreste o avete voluto mandare a quel paese? Per il Capricorno in amore mantenete la calma: per le coppie consolidate sarà più semplice, mentre sarà più difficile conservare un equilibro per coloro che già stanno vivendo qualche crisi. Alcuni adotteranno la tecnica dello “stare zitti” per ritrovare un po’ di serenità. Per il Toro: Non devi dimenticare che l’amore è importante e questo fine settimana potrebbe farti vivere delle emozioni in più. L’amore non è così lontano.

