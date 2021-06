Oroscopo Paolo Fox oggi 11 giugno 2021/ Segni di Acqua: Amore, Salute e Lavoro

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 11 giugno 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno del Cancro Venere è nel segno: è arrivata questa passione? Magari è una passione che provi solo tu, una sensazione di benessere che hai quando incontri una persona: c’è da augurarsi che sia ricambiata! Il Cancro ha un bel modo di amare e in questo Giugno i nati nel segno proveranno forti emozioni, entreranno in confidenza con qualcuno con cui si sentono bene.

Per quanto riguarda lo Scorpione? Fra venerdì e domenica lo Scorpione vivrà delle emozioni intense. Per i single potrebbe andar bene anche una relazione part-time: godetevi il momento! Per i Pesci diamo spazio all’amore: mi auguro che tu non abbia rovinato tutto negli ultimi due giorni. Nelle ultime 48 ore potresti aver fatto scelte perentorie per mettere alla prova il partner: spero che tu non abbia tirato troppo la corda perché questo è un weekend di grande interesse.

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di lavoro e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: un’emozione può riguardare quelli che sono stati fermi per troppo tempo. Intuizioni buone, con Luna, Giove e Venere favorevoli, in questo particolare fine settimana: da sfruttare! Devi essere complice delle stelle! Per lo Scorpione entro domenica, arrivano buone notizie, speriamo in un bell’invito e voi sarete sorridenti, sicuramente soddisfatti delle notizie che arriveranno e dei meritati traguardi che sarete riusciti a raggiungere!

