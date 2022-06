Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 giugno 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni…

Arriva il weekend. Cosa aspettarsi da questo sabato secondo l’Oroscopo di Paolo Fox? Per l’Ariete è un periodo davvero pieno di cose da fare e di progetti, ma ci sono molte cose che bollono in pentola. Giove aiuta a ripartire in questa giornata. Per quanto riguarda il Toro, saranno giorni in cui il segno sarà molto determinato. I giovani in cerca di un’occupazione vivranno momenti di agitazioni: purtroppo bisogna accettare situazioni part-time. Per i Gemelli, il cielo di giugno è pieno di belle notizie. È il momento perfetto per avanzare richieste o per vedere riconfermato un contratto.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, concediti un po’ di relax

Ariete, per te è un periodo davvero pieno ma almeno in questi due giorni concediti un lusso: quello di stare con le persone che ami e di non pensare troppo al lavoro. Possono nascere delle dispute in casa, specie nei rapporti fra genitori e figli: le giornate del 9 e del 10 sono state un po’ complicate. Sappiamo però che ci sono tante cose che bollono in pentola, tanti bei progetti che portano entusiasmo. Giove finalmente ti aiuta a ripartire: resterà nel tuo segno per molti mesi, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, la giornata

Toro, in questi due giorni, sarai piuttosto determinato. Per quanto questo segno sia romantico, affascinante e passionale, visto che è governato da Venere, appartiene comunque ai segni di terra e quindi in una relazione pretende molto. Se il partner non è stato corretto nei tuoi confronti, tra sabato e domenica lo bacchetterai, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. I giovani in cerca di un’occupazione vivranno momenti di agitazione perché questo è un momento in cui bisogna ridimensionare le proprie aspettative o magari accettare situazioni part-time, a malincuore.

Gemelli, un’anticipazione dall’Oroscopo di Paolo Fox: lunedì 13 arriverà Mercurio nel segno e dal 23 ci sarà anche Venere. Questo cielo di giugno si carica perciò di belle notizie: è un momento buono per avanzare richieste o per vedere riconfermato un accordo o un contratto. In certi momenti avrai la netta sensazione di non farcela, ma questo fa parte della tua natura di segno d’aria che magari vola troppo in alto. A volte hai bisogno di qualcuno che ti riporti a terra. I rapporti Gemelli-Capricorno, Gemelli-Toro, Gemelli-Vergine, delle volte sono utili.











