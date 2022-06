Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: weekend…

Nuovo appuntamento con Paolo Fox e il suo Oroscopo anche in questo sabato. Per la Bilancia, nonostante Giove e Marte in opposizione, presto ci saranno pianeti più favorevoli come Mercurio e Venere. I problemi si potranno superare. Meglio però non fare il passo più lungo della gamba con le questioni economiche. Per lo Scorpione, potrebbe esserci qualche fastidio amoroso, specie nelle storie nuove. Il Sagittario è atteso da un grande weekend. Giove e Marte parlano di recupero ma non mancherà qualche tensione.

Oroscopo Branko 11 giugno 2022/ Cancro al top, Vergine desiderabile e...

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, attento all’orgoglio

Bilancia, non è detto che questo sia un cielo di fermo. Giove e Marte sono in opposizione, ma da lunedì avremo Mercurio favorevole mentre dal 23 Venere intrigante. In qualche modo, anche se ci sono stati dei problemi, si potranno superare grazie anche all’influenza di questi pianeti. In queste settimane, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, parcheggia l’orgoglio e metti a disposizione tua e degli altri una bella dose di razionalità. Si va incontro a un momento di recupero. Ricorda sempre di non fare il passo più lungo della gamba con i soldi o magari di non metterti contro nessuno sul lavoro.

Oroscopo domani 12 giugno Paolo Fox: Capricorno, Acquario e Pesci/Amore e salute

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, nel weekend…

Scorpione, la Luna nel tuo segno: adesso fai sul serio! Venere in opposizione invita a rivedere alcuni rapporti: se c’è un rapporto magari non sempre è come vuoi tu. Il desiderio è più spiccato in queste 48 ore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Nelle storie più nuove, potrebbe esserci qualche fastidio in agguato, ma solo perché tu non ti fidi. Sabato e domenica sono due giornate che invitano a comunicare con il partner. Un’intuizione può rivelarsi vincente.

Sagittario, in questo weekend grandi impegni ti aspettano! Giove e Marte testimoniano questo recupero, ma non mancherà qualche tensione. A breve avremo dei pianeti veloci in opposizione: se stai facendo qualcosa di nuovo, devi fare attenzione alle carte, ai permessi, ai consensi. Potresti collaborare con chi non ti dà quello che tu desideri e quindi cambiare piani all’improvviso. Questo weekend è interessante per ribadire la forza dell’amore. Nei rapporti in crisi, meglio essere chiari, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 giugno 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: l'amore...

© RIPRODUZIONE RISERVATA