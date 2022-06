Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 giugno 2022/ Cancro, Leone e Vergine: le stelle dicono…

Oroscopo interessante quello di questo sabato. Paolo Fox ci dà le previsioni per i vari segni. Il Cancro, dopo momenti di grande tensione, è pronto a ripartire. C’è un grande interesse verso il futuro e forse non tutto è andato bene sopratutto sul lavoro, ma in questo weekend le relazioni e le emozioni saranno migliori. Per il Leone, stop dal punto di vista sentimentale con situazioni che vanno chiarite. Sul lavoro forse c’è l’abbandono di un percorso. Per la Vergine, al primo posto viene la famiglia. In questo cielo l’amore è in recupero.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 giugno 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni...

Oroscopo Paolo Fox: Cancro in ripresa

Cancro, finalmente relax! Nelle giornate di giovedì e venerdì ci sono stati momenti di grande tensione, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox. Adesso non devi più tenere le emozioni sotto controllo. C’è un grande interesse verso il futuro e forse un piccolo rimpianto o dispiacere, perché forse avresti voluto che certe questioni di lavoro andassero meglio o offrissero qualcosa di più che pensi di meritare. Tutto a volte sembra complicato: se c’è stato uno stop, è difficile ripartire. Weekend interessante per le relazioni e per stare meglio.

Oroscopo Paolo Fox weekend 11-12 giugno 2022/ Buone opportunità per Sagittario e...

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, occhio all’amore

Leone, in questi due giorni, l’unico neo è rappresentato dalla situazione sentimentale. Anche se vivi una storia super, potresti discutere per dei particolari, perché ci sono delle situazioni che vanno chiarite e non sempre lo fai. Non ti piace essere contraddetto e, nella giornata di oggi, chi ha a che fare con te dovrebbe comportarsi in maniera molto prudente perché sei nervoso. Sul lavoro e non solo, potresti anche abbandonare un certo percorso che non ti interessa più, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Calma e sangue freddo: si recupera da lunedì.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 giugno 2022/ Cancro, Leone e Vergine: come andrà?

Vergine, questo è un cielo amico che impone di mettere prima la famiglia e poi tutto il resto. Cerca quindi di rilassarti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Se prendi di petto il lavoro e magari inizi a fare una cosa che non avevi mai fatto, rischi di sbagliarla o di non ottenere ciò che desideri. Sei un perfezionista e non ti accontenti, vuoi il massimo. Amore in recupero con questo cielo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA