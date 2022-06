Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 giugno 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: l’amore…

Parla di amore il cielo di Capricorno, Acquario e Pesci in questo sabato. L’Oroscopo di Paolo Fox ci dice che chi più chi meno tutti e tre i segni avranno a che fare con i sentimenti. Il Capricorno, alle prese con problemi lavorativi, deve dare maggiore spazio proprio al cuore. Per quanto riguarda l’Acquario, forse c’è una persona che insiste con la sua gelosia ma è bene usare prudenza per non sbagliare. Molto bene i pianeti dei Pesci, che avranno modo di dimostrare quanto il loro amore sia forte ma soprattutto quanto loro siano dolci e passionali.

Oroscopo di Paolo Fox: Capricorno, il lavoro…

Capricorno, occhio al lavoro: i passi falsi sono dietro l’angolo e se non sai se continuare o meno una cosa potresti sbagliare. L’Oroscopo di Paolo Fox parla di problema di ambizione. Se c’è una persona che da tanti anni si sta impegnando in un lavoro e che adesso però sembra sempre più difficile da portare avanti, perché le spese sono aumentate o perché non ti viene riconosciuto quello che vorresti, potrebbe esserci un umore piuttosto al ribasso. Trattative e accordi possono essere un po’ più ardui da gestire. In questi giorni, cerca di privilegiare l’amore: Venere e Luna sono favorevoli.

Oroscopo di Paolo Fox: Acquario e Pesci, l’amore nel weekend

Acquario, sono due giorni in cui qualcosa non va. Magari sei arrabbiato per piccoli problemi ma è meglio resistere alle provocazioni esterne, soprattutto questa sera, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Se poi c’è una persona che insiste con la sua gelosia e che ti vuole mettere con le spalle al muro, doppia prudenza: in amore sbagliare è davvero una cosa facile ma spesso è meglio non cadere in certi tranelli. Questa Luna contraria potrebbe anche farti dire cose che non pensi o avere un atteggiamento un po’ brusco.

Pesci, con la Luna e Venere favorevoli siete pronti ad amare. Questo segno sa come farsi voler bene: avrai modo di dimostrare quanto sia dolce e passionale il tuo animo, ma senza esagerare. Se devi affrontare un discorso d’amore, sono due giorni che permettono di parlare chiaro, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Stai vivendo un lento recupero e devi dare spazio alle cose che ti piacciono davvero. Proprio per questo, anche in amore bisogna risolvere tante cose e sfruttare queste 48 ore in arrivo.











