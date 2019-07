Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 11 luglio 2019: Ariete, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo oggi giovedì 11 luglio 2019

Torna l’oroscopo di Paolo Fox anche per la giornata di oggi, giovedì 11 luglio 2019. L’astrologo ha avuto modo di parlare attraverso i microfoni di LatteMiele, durante la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete si sente di vivere per dei legami forti soprattutto sul lavoro, questo potrebbe portare a discutere con molte persone care. Il Toro non ha una vita semplice e in questo momento sono da tenere sotto controllo sia le spese che le emozioni. Il Cancro è teso, non riesce a dimenticare le cose negative accadute. Venere è nello spazio del segno, ma non riesce a portare la sua solita ondata di entusiasmo. I Gemelli devono avere coraggio per affrontare delle nuove relazioni, serve molto coraggio e anche un fermo ottimismo di fronte a persone che hanno già creato dei problemi. Clicca qui per la classifica della settimana

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista, andiamo ad analizzarlo partendo da Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone questo giovedì si sente sotto pressione, molti daranno ragione quando si dice che c’è una cosa che non è andata per il verso giusto. Ogni cosa che si sta proponendo provoca conflitti. Quando si capisce che la situazione è piatta è il segno stesso che cerca il caos però è un po’ il caso di stare sereni in amore. La Vergine deve pensare a una nuova vita ed a un grande rilancio e tutti coloro che hanno progetti importanti possono perfezionarli. Il momento è importante per tutti i segni di terra, se si vive una condizione che crea dubbi in amore ci vuole la massima cautela ma via verso una strada di nuova costruzione. Bisogna seguire con attenzione alcune regole e sottoscrivere un patto o un contratto. La Bilancia vive questa parte della settimana in modo fiducioso, si potrebbe anche avere riconferme ma sentite questo peso sulle spalle, la responsabilità è di sé stessi, si deve fare dimostrare, ogni tipo di incarico importante però crea alcuni disturbi. C’è chi un incarico lo ha perso di recente. Saturno dissonante provoca troppa responsabilità o troppo disagio nel cercare opportunità in più. Proprio questo disagio o cambiamento nel lavoro procura qualche disturbo in amore. Lo Scorpione ha una settimana di parziale recupero, si è anche molto lontani dalla situazione di benessere che si vuole raggiungere. Il fatto di avere tensioni e, allo stesso tempo, vivere complicazioni da una parte è un problema ma da un’altra parte può essere una soluzione. I nati Scorpione che non sopportano un incarico metteranno uno stop, altri invece non dovranno attivarsi così ma solamente pensare che è arrivato il momento di cambiare ruolo.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina e continuiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete se ha legami con soci o collaboratori in questi giorni potrebbe discutere oppure in questo periodo si devono mettere a punto nuove strategie o organizzare qualcosa in vista dell’autunno. Il Toro non ha sempre la vita semplice a tenere sotto controllo le emozioni e le spese. Ultimamente sono usciti troppi quattrini. Si è in contrasto con l’ambiente circostante, ma solamente perché si vogliono fare cose che altri reputano azzardate. Tra estate e autunno molti tornano a vincere una sfida. Per alcuni segni, specie quelli di terra, arrivano mesi importanti tra il mese di settembre e quello di dicembre. I Gemelli devono affrontare con molto coraggio e ottimismo le nuove relazioni, anche se sono di amicizia. Se ci sono state perplessità arrivano soluzione e se c’è un rapporto in crisi più ci si avvicina all’autunno più ci sono opportunità. C’è la voglia di mettere con le spalle al muro persone che hanno creato dei problemi. Il Cancro ha il cielo un po’ teso ma non si deve dimenticare che la Venere è nel proprio spazio zodiacale. L’importante è liberarsi di un peso, qualcuno lo può fare e gli altri lo potranno fare più in là. Peso per un lavoro che non piace più e che ci si trova a voler cambiare. Venere porta nuovi inizi.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha giorni particolari, non ci si meraviglia se ci trova a essere poi molto in imbarazzo. A fronte di certe situazioni che si sono chiuse agli inizi di quest’anno forse non ci sono delle grandi novità. Si è protetti da Giove. Ci sono le possibilità per andare avanti. Un week-end di passione può tornare ad essere protagonista della propria vita. Il Capricorno deve trovare una valvola di sfogo ad una certa irritabilità vissuta in questi giorni. Giugno si è concluso con qualche problema e luglio di certo è poco splendente per i sentimenti. Tutti quelli che hanno vissuto una crisi ora si devono chiedere se andare avanti o dimenticare. Per il Capricorno è sempre più difficile dimenticare. L’Acquario è sottotono, ritardi e chiusure, se ha una grande qualità l’Acquario è proprio quella di adattarsi a ogni situazione. Si può anche chiedere e se poi si vede che certe cose non vanno come si crede si può lasciar andare alla corrente e uniformarsi a quello che c’è da fare. I Pesci hanno Luna e Venere in buon aspetto, regalano forza. Il fine settimana in arrivo porta piccoli tormenti, attenzione con Gemelli e con Sagittario. Questi sono segni che spesso attraggono nella vita ma si rivelano fonti di dubbio. Attenzione nei legami in cui qualcosa non va.



