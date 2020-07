Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

Su LatteMiele torna protagonista l’oroscopo di Paolo Fox, andiamo a vedere i segni top di oggi sabato 11 luglio 2020. Lo Scorpione è tranquillo in questo periodo, pronto a vivere ad agosto una crescita non di poco tempo. Questo perchè tornerà una voglia d’amore che può regalare grandi emozioni. I Gemelli si troveranno di fronte a un weekend davvero molto positivo anche se le 48 ore alle spalle hanno creato un po di preoccupazione e pesantezza. La Vergine sta crescendo, sta meglio, dopo due giorni confusi e complicati. Molto dipende anche dalla persona che c’è vicino, ma è inevitabile accorgersi che questo weekend ci sarà davvero grande forza da sfruttare. Ad agosto poi ci sarà un ulteriore crescita e un bel recupero verso il futuro. L’Acquario è molto motivato e può sfruttare questa forza per andare a raggiungere i propri risultati. Serve forza e determinazione per raggiungere i propri obiettivi, ma questo momento sembra davvero interessante e propizio.

Oroscopo amore: La Bilancia è tutelata per i sentimenti nonostante viva un periodo molto confusionario. Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto lo Scorpione si può trovare a conoscere qualcuno di molto interessante. Più si avvicina agosto più si torna ad avere voglia di innamorarsi. Chi è stato da solo e ha giocato in difesa deve iniziare a trovare persone nuove da frequentare e magari innamorarsi. Tra i Gemelli un amore importante è logorato dal tempo, per questo si deve tornare a cercare di rimettere tutto in piedi. Il Leone ha bisogno di persone gradevoli al fianco. Il cielo desidera amore e qualcosa che si realizzi entro il mese di settembre. La Vergine alla fine non decide quanto accadrà in questo momento, va detto infatti che tutto dipende dalla persona che si ha a fianco. In agosto ci sarà sicuramente un recupero molto interessante e che potrà dare qualcosa anche dal punto di vista dei sentimenti.

Oroscopo lavoro: La Bilancia è tra i segni più colpiti dal lockdown, questo è pesato molto di più che ad altre persone. Non si devono fare delle scelte azzardate in questo momento, bisogna rimanere compassati e aspettare di prendere la decisione giusta al momento giusto. L’aria è davvero confusa, meglio aspettare. Il Cancro nelle prossime 48 ore deve rimanere con i piedi per terra, cercando di trovare la forza per non esagerare. L’Ariete si trova nell’orbita Luna e Marte positivi, ma anche Giove e Saturno dissonanti. Questi ultimi potrebbero portare dei problemi di non facilissima gestione. Gli imprenditori sottolineano che forse è arrivato il momento di fare chiarezza, evitando situazioni complicate. Il Toro ha grande energia e forza per raggiungere risultati importanti anche se c’è da dire che non sempre è facilissimo arrivare a quello che ci si è messi in testa.



