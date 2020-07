Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2020/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 luglio 2020: Sagittario e Capricorno

Per l’oroscopo di Paolo Fox ecco il Sagittario: in questo weekend si dovrebbe staccare la spina, allontanandosi dalle questioni legate al quotidiano, annullando qualche pensiero negativo. Si devono evitare compromessi. Questo è l’ultimo mese di tensione, tutto non si risolve con un colpo di bacchetta magica ma meglio. Le coppie in crisi devono stare attenti. Il cielo è bello per le avventure anche sul lavoro, ma si dovrà agire dall’autunno.

Capricorno: si è ancora più pensierosi del solito in un weekend con rischi di discussione. Si è tutti di un pezzo e non piace la confusione e le persone che parlano troppo. Se si è uniti a persone eccessivamente vitali ogni tanto ci si deve assentare anche se si ama il partner. Non si devono prendere iniziative faticose.

Oroscopo: Acquario e Pesci cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista con altri due segni. Acquario: il segno è molto motivato, forse elettrico. La voglia di mutare, cambiare e viaggiare è talmente alta che si deve portare avanti qualcosa di valido. Forse c’è stato uno stop, ora si possono fare le cose meglio. Quando si dice basta è basta, non si accettano compromessi. In amore arriva un cielo importante.

Pesci: in questo sabato si può vincere una piccola battaglia personale. Ci sarà confusione in amore tra tradimenti, gelosie. Molti hanno riversato una frustrazione nell’ambito del lavoro. Se si è capito che l’amore è importante è perché ci sono state delle problematiche dal punto di vista professionale.

