Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 luglio 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: che giornata sarà?

Una settimana sta per finire ed un’altra sta per iniziare, ma non può di certo mancare l’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. Il celebre astrologo è intervenuto ai microfoni di Radio Latte e miele con la sua consueta rubrica “Latte e stelle”, non mancano considerevoli novità per i segni di Aria, ovvero Acquario, Bilancia e Gemelli. Come reso noto da Fox, l’Acquario ha bisogno di riposo, mentre i Gemelli potrebbero ritrovarsi a fare i conti con importanti novità positive. La Bilancia, invece, ha bisogno di grande calma…

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sull’Acquario

In questa domenica sei un po’ stanco e provato, bisogna capire chi è al tuo fianco. Se è una persona comprensiva, si andrà avanti, oppure l’Acquario potrebbe entrare in modalità “non mi toccate” e potrebbe essere un problema: l’Acquario rispetta la libertà degli altri ma vuole che sia anche rispettata la sua. Secondo l’oroscopo Paolo Fox è probabile che in queste giornate tu senta tutto come un attacco, che voglia vivere un atteggiamento più libero. È una giornata in cui è meglio non strafare.

Gemelli, in arrivo una domenica positiva?

È una domenica interessante, cui seguirà una settimana attiva. Amore, professione, tutto può essere spinto da queste stelle. Bisogna recuperare un po’ di energia, perché la forma fisica nelle ultime due settimane non è stata granchè, questo anche perchè non sai stare senza fare nulla.

Bilancia, l’avviso dell’oroscopo Paolo Fox: “attenzione alla vita in famiglia”

Attento a non farti prendere in contropiede: quando ti impelaghi nella situazione o vuoi avere ragione a tutti costi, perdi l’equilibrio a cui aspiri e diventi assai poco diplomatico. In questi giorni, qualche “nemico” è probabile che ti tenda un agguato. Secondo l’oroscopo Paolo Fox ora devi anche superare qualche ostacolo nella vita di famiglia, ma nel complesso la giornata è interessante: spero tu non sia insicuro, anzi i tuoi momenti di grande forza rivelano insicurezza. Cerca di non cadere nei tranelli, perché rischi di passare dalla parte del torto.

