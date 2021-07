Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: chi al top?

C’è grande curiosità di conoscere l’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 11 luglio 2021. Il celebre astrologo è intervenuto a Radio Latte e miele grazie alla sua classica rubrica “Latte e stelle” e non mancano le novità per i segni di Fuoco. Entrando nel dettaglio, Ariete può fare i conti con i pianeti favorevoli, stesso discorso per Leone e Sagittario. Una traccia comune per tutti e tre i segni: c’è grande voglia e necessità di movimento…

Ariete, fortuna sul lavoro?

Oggi Luna, Venere e Marte favorevoli: c’è un grande stato di forza e di energia in questo cielo, che io vorrei tu sfruttassi. Secondo l’oroscopo Paolo Fox è un momento in cui tutti gli Ariete possono recuperare una grande verità, magari valutare nuovi accordi di lavoro. Fermo non sai stare e non starai.

Leone, che giornata sarà secondo le previsioni di Paolo Fox?

Non devi perdere di vista i sentimenti e qualcuno non perderà di vista te, con Luna, Venere e Marte nel segno. Cosa vuol dire? In questa domenica potresti fare una scelta importante. L’oroscopo Paolo Fox sarà una giornata buona per gli incontri, questa dose di fascino in più non può che dare spazio a grande sicurezza, anche se sul lavoro sei sotto pressione.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sul Sagittario

Sfruttiamo questa domenica con Venere e Marte ottimi e con una Luna importante. Potresti risvegliare i sentimenti, è importante muoversi di più, in senso anche di piccolo viaggio o libertà. Con Venere favorevole puoi anche guardare a un’orizzonte sereno che può concernere incontri e amore.

