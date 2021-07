Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2021/ Pesci, Scorpione, Cancro: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox porta importanti novità per Pesci, Scorpione e Cancro. Le previsioni di oggi, domenica 11 luglio 2021, sono decisive per i segni d’Acqua e lo stimatissimo astrologo le ha presentate nel consueto appuntamento su Radio Latte e miele con la rubrica “Latte e stelle”. Per quanto riguarda i Pesci, Mercurio strizza l’occhio. Lo Scorpione deve fare i conti con un po’ di nervosismo, mentre il Cancro deve capire che questo che sta per arrivare è un momento di crescita…

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sui Pesci

In questa domenica cogli benevolmente questo transito interessante dei pianeti. Mercurio continua ad essere intrigante: rappresenta il colloquio, la comunicazione, è importante che sia attivo. Secondo l’oroscopo Paolo Fox i Pesci ogni tanto vivono dei momenti di introversione. Con Mercurio positivo è possibile risvegliare un sentimento e di dare spazio a qualcosa di molto importante. Sensazioni positive che valgono anche per i prossimi giorni. per il lavoro potresti già iniziare ad abbozzare una proposta in vista dell’autunno. Anche in amore ci sono delle complessità, non è un cielo intrigante, lo è stato a giugno, è probabile che entro fine luglio tu debba rivedere o ritoccare una unione. Se il cuore è solo, prenderai tempo prima di fare scelte importanti.

Scorpione, domenica nervosa: le previsioni di Paolo Fox

In questa domenica lo Scorpione è nervoso, in questo momento se c’è una persona che tira troppo la corda potresti mandarla a quel paese. Secondo l’oroscopo Paolo Fox c’è qualche piccolo disagio. Attenzione alle parole: ogni parola andrebbe misurata, soprattutto con Acquario e Toro. Avrai una ricompensa entro fine mese.

Cancro, che giornata sarà oggi 11 luglio 2021′?

Devi scrollarti di dosso qualche piccola malinconia, cerca di vivere le emozioni al meglio: a volte sei attratto da situazioni complicate. É un grande cielo per chi vuole sposarsi, convivere, cambiare casa, risvegliare il proprio spirito di indipendenza. Questo Giove è positivo e lo sarà soprattutto l’anno prossimo: è un momento di crescita.

