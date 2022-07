Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 luglio 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: il loro lunedì

Come andrà questo lunedì per i 12 segni zodiacali? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox, che come di consueto ci dà le sue previsioni su Radio Latte Miele. Per l’Ariete, è un periodo in cui si vuole comandare e portare avanti un progetto creativo. Questa luna aiuta qualsiasi tipo di incontro. Per il Toro, ci sono conti da sistemare. In amore c’è bisogno di affetto ma comunque in generale la seconda parte di luglio sarà migliore. Parlando invece dei Gemelli, i cuori solitari possono avere delle belle notizie, ma dipende dalla voglia che si ha di vivere un amore.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 11-12 luglio 2022/ Nervosismo per Vergine e...

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, i rapporti…

Ariete, in questi giorni vuoi comandare tu e hai tante belle idee. Tutti coloro che possono portare avanti un progetto creativo non staranno certamente fermi. La Luna oggi aiuta qualsiasi tipo di rapporto o incontro, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore, se una persona non fa quello che dici o comunque è un po’ lontana da ciò che desideri, per ora la ascolti, ma da lunedì prossimo presenterai il conto e ti farai sentire.

Oroscopo domani 12 luglio: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e lavoro

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, le stelle

Toro, ci sono conti da sistemare. Chi ha una proprietà potrebbe tentare di venderla, chi vuole investire dei soldi potrebbe acquistare: attenzione ai cavilli di un accordo, di un contratto, di una casa. Sul lavoro, volete maggiori sicurezze ma sembra chiaro che l’anno di grande forza sarà il prossimo! Un contratto può essere portato avanti o rinnovato ma non è escluso che questo sia un periodo di sperimentazioni. Fino al 18, hai diritto di manifestare le tue idee. Il 12 e il 13 potrebbero essere giornate buone per cercare di ritrovare un buon equilibrio. Attenzione in amore, perché le stelle sono dalla tua parte ma avrai bisogno di tanto affetto, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Comunque per te sono in arrivo buone giornate: la seconda parte di luglio è dalla tua.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 luglio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: tempo di progetti

Gemelli, in queste giornate potresti sentirti un po’ fuori di testa, ma solo perché ci sono tante cose da programmare e da fare. Venerdì 15 sarà un’altra giornata forte e quindi a metà luglio ci sarà una bella risposta per te, magari in un ambito in cui cerchi conferme. I cuori solitari possono avere di più, ma dipende dalla voglia che hai di vivere un amore. Le storie di lunga data possono recuperare solo se non sono state falciate da quei transiti pesanti della scorsa estate, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.













© RIPRODUZIONE RISERVATA